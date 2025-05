Kenneth Perez: 'Hij is de Frenkie de Jong van Feyenoord'

Kenneth Perez is lovend over Hwang In-beom. In Dit was het Weekend licht de analist van ESPN de middenvelder van Feyenoord uit.

Feyenoord nam de 28-jarige Hwang afgelopen zomer over van Rode Ster Belgrado. Sinds moment één laat de Zuid-Koreaan een goede indruk achter, al miste hij wel al dertien officiële wedstrijden door verschillende blessures.

Perez ziet een groot verschil wanneer Hwang meedoet bij de Rotterdamse club. “Hij is de Frenkie de Jong van Feyenoord.”

De Deen geniet enorm van Hwang. “Hij verbindt het spel en zorgt ervoor dat Hancko niet iedere keer de ballen naar voren moet brengen. Hoe hij zich oriënteert en over het veld loopt met de bal. Het lijkt heel simpel, maar hij doet vaak moeilijke dingen.”

“Dat is Hwang. Ik vind hem echt een sleutelspeler voor dit Feyenoord. Hij bepaalt het tempo, staat altijd vrij en is tweebenig. Over het algemeen draait hij altijd de goede kant op”, aldus Perez.

Perez benoemt tot slot nog een statistiek. “Met Hwang in de basis wint Feyenoord 77,8 procent van de wedstrijden. Zonder Hwang in de basis is dat 38,5 procent… Dat is een behoorlijk verschil.”

Tot dusver speelde Hwang 28 officiële wedstrijden namens Feyenoord. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en drie assists.