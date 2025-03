Kenneth Perez: 'Het gaat goed mis bij PSV als hij je dragende speler is'

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn erg te spreken over de ontwikkelingen die Mauro Júnior doormaakt bij PSV. De linksback annex middenvelder lijkt steeds meer vertrouwen te krijgen bij de worstelende Eindhovenaren, al is dat volgens Perez ook veelzeggend.

“Ik vind dat Mauro Júnior megastappen gezet heeft dit seizoen”, zo begint Vink in het programma Dit was het Weekend van ESPN. “Zeker bij dit PSV met de houding waarmee ze na de winterstop gespeeld hebben. Het type Mauro Júnior vind ik onmisbaar.”

“Hij voelt nu ook het vertrouwen van Bosz. Mede door de blessures moet hij wel spelen nu, maar Bosz is ook lyrisch over hem. Maar hij voelt zich ook belangrijker nu, want dat zie je aan de ballen die hij met vertrouwen geeft.”

Perez sluit zich aan bij zijn collega, al vindt hij het typerend voor de ploeg dat uitgerekend de Braziliaan de beste is. “Ik denk dat dit het antwoord is op het moeizame seizoen bij PSV. Als Mauro Júnior een van je dragende spelers is, dan is het goed mis bij PSV.”

“Dat is toch ook wel zo?”, vraagt Jan Joost van Gangelen zich hardop af. “Hij is in ieder geval constant, hij zakt niet door een ondergrens.”

Perez is het eens met de presentator en noemt de arbeidsethiek van Mauro Júnior ‘echt niet normaal’. “Ik denk dat dat wel weergeeft waarom PSV zich in zwaar weer bevindt.”

“Hij werkt zich het rambam en hij geeft ook goede ballen. Het is voor het eerst dat hij meer dan tien wedstrijden in een seizoen speelt voor PSV. Eerst was het alleen een beetje invallen”, aldus Perez.