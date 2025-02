Kenneth Perez verrast door kwaliteit van Sparta-speler: 'Daarin is hij de beste van de Eredivisie'

Kenneth Perez geniet van de inspeelpass van Mike Eerdhuijzen. Volgens de analist van ESPN beschikt de verdediger van Sparta Rotterdam zelfs over de beste inspeelpass van de Eredivisie.

In Dit Was Het Weekend op ESPN haalt presentator Milan van Dongen aan dat Perez voorafgaand aan de uitzending aangaf te vinden dat Eerdhuijzen de beste inspeelpass van de Eredivisie heeft.

Vervolgens gaat de analist daar zelf op in. “Vrijdag heb ik echt van hem genoten qua inspeelpass”, doelt Perez op de wedstrijd van Sparta tegen Go Ahead Eagles (1-0 nederlaag).

“De strakheid van zijn ballen… Dat is echt geweldig. Je kan er wat mee als medespeler, want dan gaat het echt om jouw eigen aannames.”

“Elke bal die hij geeft is snoeihard, maar wel strak. Je kan ook een snoeiharde bal geven die een beetje stuitert.”

“De wedstrijd was sowieso leuk om naar te kijken”, gaat Perez verder. “Ik vond in principe ook dat Sparta best wel goed voetbalde, met rust en overleg. Maar vooral Eerdhuijzen viel mij ontzettend op. Hij heeft in ieder geval een goede inspeelpass.”

Sparta nam Eerdhuijzen in 2022 over van FC Volendam. Bij de huidige nummer zestien van de Eredivisie is de 24-jarige verdediger dit seizoen een vaste waarde achterin.