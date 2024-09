Kenneth Perez geniet van 'kneiterfitte PSV'er met mager bekkie': 'Echt een kwaliteitsspeler'

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn lovend over het optreden van Ivan Perisic in het gewonnen duel met Willem II. De analisten zijn met name onder de indruk van de balbeheersing van de 35-jarige PSV’er, die ‘zowel met links als met rechts’ volledige controle heeft.

De clubloze Perisic maakte kort na het sluiten van de transfermarkt de overstap naar PSV. Waar de Kroaat tegen Fortuna Sittard nog negentig minuten op de bank bleef, was hij in het Eredivisie-duel met Willem II basisspeler. De analisten van ESPN zien grote klasse bij Perisic.

“Ik zat dan in het stadion en ik ging letten op Perisic”, zo begint Perez tijdens het programma Dit was het Weekend van ESPN. “Maar dat is echt een kwaliteitsspeler. Dat is echt een kwaliteitsspeler. Aan alles zie je dat dit iemand is die weet hoe je moet voetballen.”

“Hij doet echt geen ingewikkelde dingen. Hij doet simpele, logische, goede dingen. Ik denk dat hij rechtsbuiten, rechtsback, linksbuiten en linksback kan spelen. Hij dribbelt met links trouwens, dat is best wel opvallend voor een rechtspoot.”

“Het is op zich ook niet onlogisch, want hij heeft 124 interlands gespeeld. Hij is echt kneiterfit als je hem ziet, hij heeft een heel mager ‘bekkie’. Dit is een kwaliteitsimpuls voor PSV”, aldus Perez.

Marciano Vink sluit zich volledig aan bij zijn collega. “Ik vind het ook vooral heel prettig dat er met Perisic nu concurrentie is voor Bakayoko. Bakayoko was altijd onomstreden, ook omdat er niet echt iemand aan de rechterkant wilde spelen.”

“Ik was echt benieuwd naar Perisic en ik vond dat hij goed begon. Hij had een aantal mooie bewegingen, zowel met links als met rechts”, aldus Vink.