Ajax kan voorlopig weer tot de titelkandidaten in de Eredivisie worden gerekend. De Amsterdammers wonnen zelf met 0-2 van sc Heerenveen, waar PSV opzichtig faalde tegen PEC Zwolle (3-1). Ajax is de koploper uit EIndhoven tot op een punt genaderd, waardoor de discussie loskomt over de titelkansen van de nummer twee.

''Wat zegt het over de competitie als Ajax kampioen zou worden?'', vraagt Perez zich hardop af in Dit Was Het Weekend. ''Want ik denk namelijk dat negen van de tien teams die tegen Ajax hebben gespeeld, denken: hier was meer te halen. En stel dat Ajax kampioen wordt, dat zou toch best frappant zijn?''

Presentator Milan van Dongen werpt op dat Ajax onder trainer Francesco Farioli 'echt Italiaans' speelt, al was het spel tegen sc Heerenveen zondag volgens hem 'best goed'. ''Het is stabiel en ze geven heel weinig weg.''

''Maar dat hebben we ook vaak benadrukt. Het heeft niks met Ajax te maken. Maar ze hebben wel een bepaalde tactiek gevonden waardoor het heel moeilijk is voor de tegenstander om te scoren'', is Perez het er mee eens dat Ajax dit seizoen onder Farioli vooral degelijkheid uitstraalt.

Van Dongen voegt toe dat Ajax zondag minder balbezit had dan Heerenveen. ''Daar ben ik mee gestopt. Het boeit me eigenlijk niet meer hoeveel balbezit Ajax heeft'', vindt Perez dergelijke statistieken niet heel erg belangrijk.

Marciano Vink buigt zich ook over de vraag of Ajax kampioen kan worden. ''Alles kan. Ik denk dat PSV nog steeds een veel betere ploeg heeft. Bosz gaat de motor echt wel aanzetten. Dus PSV gaat ook zijn wedstrijden weer makkelijk winnen. En dan komt het hopelijk op dat onderlinge duel met Ajax aan. En die is in Eindhoven.''

''Maar de motor gaat alleen maar aan als ook de spelers volledig achter de trainer staan. Want de trainer is nu echt aan zet. Bosz is morgen in de kleedkamer zó bepalend van hoe hij dit gaat aanvliegen. Want je kunt de botte bijl gebruiken zo van: 'Jij bent niet voldoende, dus eruit'. Of je doet het met de zachte hand'', vindt Perez dat Bosz zijn selectie bij de hand moet nemen.