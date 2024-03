Kenneth Perez en Jack van Gelder schitteren in nieuwste clip van Bankzitters

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social de nieuwste clip van de Bankzitters, waarin onder meer Kenneth Perez en Jack van Gelder een glansrol vertolken.

De Bankzitters, de inmiddels befaamde groep YouTubers, hebben hun nieuwste single Entourage op grootse wijze gelanceerd. Een dag na de officiële release op streamingdiensten is de videoclip voor het nummer uitgekomen.

Daarin zijn rollen weggelegd voor talloze voetbal(media)figuren. Zo zijn Youri Mulder, Demy de Zeeuw, Kenneth Perez en Jack van Gelder te bewonderen in de clip.

Mulder staat in de voor hem bekende studio van Rondo, terwijl De Zeeuw de YouTubers vergezelt voor een potje kontjeblauw. Perez zit, je ziet het bijna al voor je, rechts aan tafel tegen een rode ESPN-backdrop.

Van Gelder poseert met de jongens in een stoere houding, gehuld in een trainingspak van Nike.

Ook is Emma Heesters, de vriendin van Watford-verdediger Wesley Hoedt, te zien in de clip. Enzo Knol, Paul de Leeuw en Patty Brard maken het BN'er-ensemble compleet.

Vooral Van Gelder lijkt zichtbaar op zijn gemak in de videoclip. De (sport)verslaggever sierde ook al de thumbnail van de making of-video.

