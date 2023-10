Kenneth Perez doet dringende oproep: ‘Ga niet acteren alsof je Neymar bent’

Maandag, 2 oktober 2023 om 10:21 • Bart DHanis • Laatste update: 10:40

Kenneth Perez is geen groot fan van Myron van Brederode. De vleugelaanvaller van AZ moest het bij Dit was het Weekend van ESPN flink ontgelden. Perez was niet te spreken over de houding van de twintigjarige aanvaller en zag de Alkmaarders geen beste wedstrijd spelen tegen Fortuna Sittard, ondanks dat de ploeg van Pascal Jansen met 4-0 won van de Limburgers.

“Ik heb geturfd: Analisten Marciano Vink en Fresia Cousiño Arias hebben in de rust wel 33 keer ‘slordig’ gezegd”, begint de in Denemarken geboren analist. “Zij wisten ook niet wat ze hadden gezien. Slordig is eigenlijk het codewoord voor slecht. Ik denk dat als je daar in het stadion was, dat je echt zoiets had van: waar zit ik naar te kijken?”

Van Brederode in actie tegen Fortuna Sittard

Perez is verder kritisch over de houding van Van Brederode. De aanvaller kreeg zondagmiddag de voorkeur boven Ruben van Bommel, maar kon de analist niet bekoren. “Het maakt mij niet uit dat hij zijn handjes in zijn mouwtjes stopt, maar ga niet acteren alsof je Neymar bent: alles uit stilstand en het balletje stilleggen onder de voet.”

“Hij heeft nu drie redelijke wedstrijden gespeeld”, gaat Perez in het voetbalpraatprogramma verder. “Ga alsjeblieft nog steeds met tempo spelen en heb een actieve houding. Ga meeverdedigen, want het is echt te vroeg om nonchalant te gaan voetballen", besluit Perez zijn dringende oproep aan Van Brederode. Van Brederode komt uit de opleiding van AZ en speelde tot dusver vijftig duels voor de club. Daarin maakte hij vijf doelpunten en gaf hij twee assists.