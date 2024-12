Kenneth Perez: 'Deze reactie is beneden alle peil. Dit is bijna puberaal'

Kenneth Perez vindt de reactie vanuit Go Ahead Eagles na de tumultueuze wedstrijd tegen FC Utrecht (3-3) behoorlijk overtrokken. De analist van ESPN verbaast zich met name over de manier waarop technisch directeur Paul Bosvelt zich uitte op Instagram. "Dit is buiten alle proportie", aldus Perez in Dit was het Weekend.

Bosvelt postte een afbeelding van een middelvinger, die hij uitdeelde aan de KNVB voor 'de schandalige vertoning van scheidsrechter Sander van der Eijk. De arbiter gaf een zeer discutabele vroege rode kaart aan Enric Llansana, die in duel met Paxten Aaronson in ieder geval deels de bal speelde.

"Ik vind deze reactie van Bosvelt beneden alle peil", reageert Perez. "Je bent bestuurder van een voetbalclub. Twee weken geleden heeft Go Ahead nog iets geweldigs gedaan door dat jongetje, Ryan, een geweldige dag te geven door hem te onthalen met een helikopter. Dat heeft de hele voetbalwereld ontroerd."

"En dan laat je je nu zo gaan als bestuurder. Dat vind ik echt niet oké van Paul Bosvelt. Ik snap alle emotie hoor. Het is voor ons veel makkelijker, omdat wij er veel verder vanaf staan. Voor ons maakt het niet uit wie er wint of verliest."

Volgens Perez had Bosvelt zichzelf beter 'in bescherming kunnen nemen'. "Dat geldt voor alle bestuurders. Het is beter om heel even jezelf tien minuten de tijd te gunnen. Het is bijna puberaal dit."

Marciano Vink, die ook te gast is bij Dit was het Weekend, is het volledig met Perez eens. "Je kan boos zijn, maar dan behoor je nog altijd een bepaalde klasse te behouden, en zeker niet met zo'n middelvinger te komen. Dit kan niet."

Ook Jan Willem van Dop reageerde woedend. De algemeen directeur van Go Ahead heeft al zijn functies bij de KNVB neergelegd. Van Dop zat in de adviescommissie licentiezaken, de werkgroep wedstrijdzaken en de stuurgroep governance KNVB. "Ik denk dat de KNVB dat wel overleeft", reageert Perez cynisch.

Go Ahead-trainer Paul Simonis reageerde na afloop een stuk genuanceerder en krijgt complimenten van Perez. "Dat is de enige van iedereen in de leiding bij Go Ahead die normaal heeft gereageerd. Ik werd al steeds meer fan van hem door de manier waarop hij Go Ahead laat spelen, maar dat hij iedereen meteen zo netjes te woord staat, dat is klasse."