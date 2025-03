Kenneth Perez beschuldigt 'Calimero' van Ajax-AZ van liegen: 'Dit wil je niet horen'

Kenneth Perez gelooft niets van de woorden van Wouter Goes na afloop van Ajax - AZ. In de tweede helft van de wedstrijd leek de AZ-verdediger aan te geven van het veld te willen stappen, iets wat hij na afloop van de wedstrijd ontkent. Kenneth Perez geloof echter weinig van de uitleg van Goes.

Vlak na de rode kaart voor Ajax-verdediger Anton Gaaei kwam ook AZ met tien man te staan. Arbiter Dennis Higler floot voor een overtreding van Alexandre Penetra, die zijn tweede gele kaart te zien kreeg voor een vermeende overtreding op Brian Brobbey.

De Portugese verdediger ontkende Brobbey geraakt te hebben en reageerde woedend op zijn tweede gele kaart, net als onder meer trainer Maarten Martens en verdediger Goes. Laatstgenoemde maakte na een opstootje rondom de rode kaart een gebaar, waarmee hij leek aan te geven van het veld te willen stappen.

"Ik wilde de spelers bij elkaar halen om dan te bepalen wat we gaan doen", ontkent Goes dat hij eraan dacht met zijn teamgenoten van het veld te stappen. "Ik wilde de jongens bij elkaar krijgen om het hoofd scherp te houden. Dat was niet per se om van het veld af te gaan", aldus Goes.

De analisten van Dit was het Weekend bekeken het interview van Goes. Presentator Jan Hoost van Gangelen suggereert dat Goes er wel degelijk aan dacht om van het veld te stappen. Perez is het daarmee eens. "Dit was jokken."

"Natuurlijk maakte hij het gebaar dat hij van het veld af wilde. Maarten Martens zei: 'Dat doen we niet.' Dat hoort ook niet. Calimero valt niet tegenaan te voetballen. Ik heb aan beide kanten gezeten", doelt Perez op zijn ervaring bij een topclub en een club net onder dat niveau. "Onderhuids is het zo, dat topclubs meer meekrijgen."

"Dat is gewoon zo. Er valt niet altijd een vinger op te leggen, maar een scheidsrechter vindt het lekker om de grotere club, de grotere namen, het voordeel van de twijfel te geven. Alleen AZ wil ook graag een grote club zijn. Dan wil je dit soort teksten niet horen van je spelers."