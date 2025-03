Kenneth Perez: ‘Arne Slot en Liverpool zouden gek zijn om hem niet van Ajax over te nemen’

Volgens Kenneth Perez loopt er bij Ajax slechts één ‘absoluut toptalent’ rond. De Deen prijst de jonge Ajacied om zijn constante topconditie.

Vorige week tegen Eintracht Frankfurt speelde Jorrel Hato zijn honderdste wedstrijd in het vlaggenschip van de Amsterdammers. Drie dagen later, uit bij PEC Zwolle, was de multifunctionele verdediger opnieuw negentig minuten van de partij.

“Hato is het enige absolute toptalent van Ajax”, is een stellige Perez maandagavond van mening in Voetbalpraat. De analyticus prijst het vermogen van de negentienjarige om consequent inzetbaar te zijn.

“Als je als zó’n jonge speler al zo veel wedstrijden gespeeld hebt… Zelden tot nooit geblesseerd zijn is een grote kwaliteit", geeft Perez aan. “Hato speelt gewoon echt altijd.”

Waar Hato onder Francesco Farioli vrijwel uitsluitend als linksback opereert, startte de vijfvoudig Oranje-international zijn loopbaan als centrumverdediger. “Hato’s mentor, Winston Bogarde, vond het eigenlijk belachelijk dat Hato linksback moest spelen.”

“Maar Hato is op linksback nog beter geworden. Hij is veelzijdig in plaats van eenzijdig”, roemt Perez de polyvalentie van de geboren Rotterdammer.

Maarten Wijffels, eveneens te zien en horen in het praatprogramma van ESPN, merkt op dat de dagen van Andy Robertson bij Liverpool op korte termijn geteld zijn. De journalist van het Algemeen Dagblad vraagt of Hato de perfecte opvolger zou zijn. “Arne Slot zou toch gek zijn om hem niet te halen, als Liverpool hem kan betalen?”, luidt het kraakheldere antwoord van Perez.