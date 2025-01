Danny Makkelie vertolkte een belangrijke hoofdrol tijdens het heerlijke Champions League-affiche tussen Benfica en FC Barcelona. Bij de waanzinnige wedstrijd, die met 4-5 in het voordeel van de Catalanen uitviel, wees de Nederlandse arbiter maar liefst drie keer naar de stip.

Makkelie werd in het Estadio da Luz bijgestaan door videoscheidsrechter Rob Dieperink en samen kwamen zij tot de conclusie dat Barcelona na dertien minuten voetballen een strafschop verdiende.

Waar Makkelie in eerste instantie niet dacht aan een penalty, werd hij daar na ingrijpen van Dieperink toch wel van overtuigd. Hij zag bij het VAR-scherm dat zag Tomás Araújo op de voet van Alejandro Balde had gestaan en kende een strafschop toe. Robert Lewandowski benutte het buitenkansje: 1-1.

Een kwartier later ging de bal opnieuw op de stip. Wojciech Szczęsny ging lelijk in de fout en maakte een overtreding op Kerem Aktürkoglu. Benfica kreeg daarvoor een penalty, Vangelis Pavlidis benutte die strafschop en maakte zo zijn hattrick.

Vooral om Barça's tweede strafschop en de derde pingel van de wedstrijd, was veel te doen. Lamine Yamal ging makkelijk naar de grond, zonder dat de talentvolle jongeling geraakt werd door zijn directe tegenstander.

Makkelie zag er echter een strafschop in en werd daarbij niet gecorrigeerd door Dieperink. Het leidt tot grote verbazing op sociale media, waar oud-voetballer Willie Overtoom ook zijn mening ventileert over een van de penaltymomenten.

"Kunnen we niet gewoon de VAR afschaffen?", vraagt hij zich boos af. "Makkelie en vrienden geven echt weer een schandalige penalty weg, zelfs Stevie Wonder zag dat het geen penalty was."