Keiharde karatetrap in het gezicht laat VVV-middenvelder bebloed achter

VVV-Venlo lijkt definitief te zijn afgehaakt in de race om de play-offs voor promotie. De Limburgers gingen op bezoek bij Jong AZ verrassend onderuit: 2-1. De Alkmaarders speelden bijna de hele wedstrijd met tien man, nadat een keiharde en onbesuisde karatetrap van Lewis Schouten op het hoofd van Levi Smans de AZ-verdediger rood opleverde. Tegelijkertijd zegevierden de beloften van PSV over de leeftijdsgenoten van FC Utrecht: 2-0.

Jong AZ - VVV-Venlo 2-1

Al na een paar minuten in het duel liep de thuisploeg rood aan. Schouten probeerde op de helft van de tegenstander met zijn voet bij een hoge bal te komen, maar raakte daarbij Smans vol in zijn gezicht. De middenvelder van VVV bleef lang op de grond liggen en ging zichtbaar aangeslagen naar de kant, alvorens hij pas enkele minuten later weer het veld inkwam. Schouten verliet het veld met een rode prent.

Smans haalde nog in de eerste helft sportieve revanche, door met een fraaie solode 0-1 te verzorgen. Diep op de helft van Jong AZ begon hij aan een dribbel, waarmee hij meerdere Alkmaarse spelers achterliet, alvorens hij de bal achter Rome Jayden Owusu-Oduro schoof.

Ondanks het feit dat Jong AZ met tien man speelde voor het overgrote deel van de wedstrijd, domineerde de beloftenploeg in het duel. Dat resulteerde na ruim een uur spelen in de gelijkmaker. Denzo Kasius ontving de bal aan de rechterzijlijn, passeerde zijn directe tegenstander en verschalkte Delano van Crooy: 1-1.

In de slotfase van het duel ging het helemaal mis voor VVV. Na een overtreding van Mohammed Odriss in de eigen zestien kreeg Jong AZ een strafschop. Deze werd benut door Jayden Addai: 2-1.

Het duel tussen de beloften van PSV en FC Utrecht werd een prooi voor de Eindhovenaren. Dat kwam niet in de laatste plaats door een domme rode kaart van Lynden Edhart, die binnen een half uur het veld moest verlaten na een harde tackle op een Jong PSV'er.

Doelpunten van Jesper Uneken (kopbal) en de naar Sparta Rotterdam vertrekkende Mohamed Nassoh (schot van rand zestien) beslechtten de wedstrijd daarna in het voordeel van de thuisploeg: 2-0.

