Kees Vierhouten, eigenaar van Go Ahead Eagles, op 51-jarige leeftijd overleden

Go Ahead Eagles is diep geschokt door het overlijden van Kees Vierhouten. De volksclub uit Deventer laat donderdagochtend weten dat de in Ermelo geboren grootaandeelhouder woensdagavond is overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. De zeer geliefde Vierhouten werd slechts 51 jaar oud.

Go Ahead Eagles brengt het droevige nieuws donderdag middels een statement op de clubwebsite naar buiten. “Geschokt en verbijsterd heeft Go Ahead Eagles dit nieuws vandaag ontvangen. In de eerste plaats wil Go Ahead Eagles zijn vrouw Mirjam, en zijn kinderen Harm, Vin, Evi en Louise en alle andere nabestaanden veel steun wensen met dit heftige verlies.”

De club laat verder weten dat alle supporters volgende week, op woensdag 12 juni, tussen 19:00 en 21:00 uur welkom zijn om afscheid te nemen van Vierhouten op het Supportersplein, gelegen aan De Adelaarshorst in Deventer. Vierhouten stond bekend om zijn eeuwige liefde voor Kowet en was dan ook zeer geliefd bij iedereen die de club een warm hart toedraagt.

Vierhouten was multimiljonair en verdiende een groot deel van zijn vermogen in het bedrijfsleven. Zo was hij onder meer eigenaar van de Vierhouten Groep in Ermelo. In 2019 kocht Vierhouten zich in bij Go Ahead Eagles.

Daardoor bezat de ondernemer op dat moment dertig procent van de aandelen van Go Ahead Eagles. Jumper, een van zijn bedrijven, werd de hoofdsponsor in Deventer. In 2022 werd Vierhouten de grote baas bij Go Ahead Eagles, toen hij de aandelen van Ajax-frontman Alex Kroes overkocht.

Onder leiding van Vierhouten investeerde Go Ahead Eagles de afgelopen twee jaar een stuk meer. Dat leidde dit seizoen tot deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De finale daarvan werd gewonnen op bezoek bij FC Utrecht (1-2), waardoor Go Ahead Eagles komende zomer instroomt in de kwalificatie voor de Conference League. Naast het sportieve succes investeerde Vierhouten eveneens in De Adelaarshorst, door een ingrijpende verbouwing te financieren.

Via Instagram reageren de eerste betrokkenen op het vervelende nieuws over Vierhouten. Onder meer Go Ahead Eagles-aanvaller Victor Edvardsen en voormalig spits Isac Lidberg (FC Utrecht) tonen hun berouw: “Rest in peace.” Ook PSV laat op gepaste wijze van zich horen. “Gecondoleerd en heel veel sterkte.”

