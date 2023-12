Kees Kwakman na RKC - Ajax: ‘Echt smerig, raar, niet leuk om te zien’

Woensdag, 6 december 2023 om 20:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:33

Kees Kwakman is van mening dat Yassin Oukili van het veld gestuurd had moeten worden tijdens het restant van RKC Waalwijk - Ajax. De middenvelder van RKC maakte een stevige overtreding op Kristian Hlynsson, maar kwam er vanaf met geel. Een milde straf, vond Kwakman.

Ajax leek er in minuut 86 - het duel werd hervat in minuut 83 - gevaarlijk uit te komen via Hlynsson, maar de counter werd eruitgehaald door Oukili, die de IJslander neerhaalde. De middenvelder was duidelijk te laat en greep aan de noodrem.

"Dat was een smerige overtreding, niet leuk om te zien", aldus Kwakman na afloop bij ESPN. "Je zag het ook meteen aan de reactie van Berghuis. Hij (Berghuis, red.) zag het in mijn ogen goed. Ik vind niet dat hij dat moet doen, een gebaar maken van de VAR, maar dit is echt een smerige overtreding."

Kwakman had niet raar opgekeken als er een rode kaart was getrokken. "Ik moet wel toegeven dat ik daar nogal snel van ben", gaat hij verder. "Er zijn mensen die het vinden meevallen. Het vervolg valt uiteindelijk mee, zijn enkel klapt niet dubbel, maar hij (Oukili, red.) probeert hem wel bewust zo te raken. Een rare overtreding."

"Hij kan gewoon niet meer bij de bal. Ik vind het niet erg als je een counter eruit probeert te halen en iemand aantikt om hem neer te leggen, maar hij doet het met zijn noppen vooruit. Ik vind het een hele rare overtreding. In mijn ogen komt hij goed weg."

Cristian Willaert leek het met Kwakman eens. "Het is een overtreding waar je in eerste instantie niet veel van denkt, maar als je goed kijkt... De regel is dat een scheidsrechter rood kan geven als de gezondheid van een speler in gevaar wordt gebracht."

Berghuis maakte meteen na de overtreding een Oukili een gebaar van de VAR. Vorige week donderdag werd de middenvelder annex buitenspeler zelf na tussenkomst van de VAR naar de kant gestuurd in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille.