Kees Kwakman lovend: 'Hij is een topspeler, ik ben fan van het eerste uur'

Kees Kwakman geniet van het spel van Luciano Valente bij FC Groningen. Dat liet de analist van ESPN zaterdagavond meermaals blijken in De Eretribune. Valente was tegen Willem II (1-3 winst) verantwoordelijk voor een assist.

Na 45 minuten zocht Groningen de kleedkamer op met een 0-3 voorsprong. Valente leverde de assist bij het tweede doelpunt van de bezoekers, dat op naam kwam van middenvelder Stije Resink.

Al in de rust van het duel in Tilburg stak Kwakman de loftrompet over Valente. “Groningen is gewoon efficiënt en begon geweldig. Met Seuntjens, Kwakman en vooral Valente heeft Groningen drie creatieve spelers die ze nodig hebben.”

“Valente is een topspeler. Ik ben fan van het eerste uur. Hij is ook gewoon slim met zijn loopacties. Hij speelt een beetje vanuit een vrije rol” aldus Kwakman.

Volgens Kwakman bezit Valente een belangrijke eigenschap: voetbalgogme. Dat liet hij onder meer zien met zijn lage voorzet bij de 0-2. “Hij heeft het overzicht en de creativiteit om deze bal zo voor te geven.”

Na afloop van de wedstrijd begon Kwakman opnieuw over Valente. “Alle momenten na rust beginnen eigenlijk ook allemaal bij hem. Ik vind het een speciale speler, net als Ringo Meerveld bij Willem II. Ze kunnen iemand uitspelen, ze hebben gogme en finesse.”

“Meerveld passeert nog iets makkelijker en is iets explosiever, terwijl Valente iets meer een spelmaker is die steekballetjes geeft. Het zijn twee heerlijke spelers. We moeten blij zijn dat zij minuten maken”, besluit Kwakman.