Kane kijkt uit naar weerzien met Oranje-speler; Southgate verwacht zwaar duel

Gareth Southgate en Harry Kane hebben vooruitgeblikt op het duel met Oranje. Daags voor de halve eindstrijd op het EK neemt het duo de kansen voor beide teams door. Tegelijkertijd laat Kane zich uit over Bayern München-ploeggenoot Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk, voormalig tegenstander in de Premier League.

Kane kijkt enorm uit naar de ontmoeting met Nederland, zo maakt hij duidelijk. “We hebben allebei goede teams. We willen het Nederland zo moeilijk mogelijk maken, en andersom net zo. Nederland heeft een elftal van wereldklasse. Maar dat hebben wij ook. Het is voor ons een mooie gelegenheid om weer de finale van het EK bereiken.”

Desgevraagd laat KAne ook weten zware duels te verwachten met Van Dijk, waartegen hij eerder meermaals stond als spits van Tottenham Hotspur. “Tegen Virgil heb ik zowel tegen Southampton als bij Liverpool leuke wedstrijden gespeeld. Soms won hij, soms won ik.”

Bij Bayern München stond hij afgelopen seizoen op de trainingen vaak tegenover De Ligt, wat eveneens fraaie duels opleverde. “Matthijs is een schitterende speler. Ik weet alleen niet of hij speelt”, aldus Kane.

Southgate geeft op dezelfde persconferentie aan een sterke ploeg te verwachten. “Er zal een tandje bij moeten bij ons, dat is zeker. Nederland heeft een zeer sterk elftal en goede trainer.”

Waar de Engelse ploeg de pers te woord kon staan, kwam er voor de Nederlandse media geen mogelijkheid Ronald Koeman uit te horen. De persconferentie die gepland stond voor 19:45 uur, ging niet door.

Nederland zou met de trein van Wolfsburg naar Dortmund afreizen, maar de trein die de Oranje-selectie zou nemen was uitgevallen na een aanrijding met een vogel. Uiteindelijk pakte het Nederlands elftal later op de avond het vliegtuig, maar voor een persmoment was geen tijd meer.

