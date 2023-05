Kampioenschap zorgt voor onrust in de perskamer bij Paris Saint-Germain

Zondag, 28 mei 2023 om 10:29 • Guy Habets • Laatste update: 11:05

Christophe Galtier, de trainer van Paris Saint-Germain, vindt dat hij ook volgend seizoen een kans verdient bij de Frans kampioen. Na het binnenhalen van de titel door een 1-1 gelijkspel tegen Strasbourg was hij zeer kribbig tegenover de Franse pers. "Er is een groot verschil tussen wat de media zeggen en wat ik heb meegemaakt", zo laat Galtier onder meer optekenen.

PSG had zaterdagavond genoeg aan een gelijkspel tegen Strasbourg om de titel voor zich op te eisen en met de 1-1 deed het dus precies genoeg. Na afloop stond Galtier, die dit seizoen ook de Franse Supercup won met de Parijzenaars maar wel vroegtijdig werd uitgeschakeld in de Champions League, de pers te woord. "Eigenlijk vind ik dat ik het nu wel verdien om te blijven", zo begon de trainer. "Ik heb alles gegeven en er heel veel energie in gestopt. Ik wist hoe we door de moeilijke tijden heen moesten komen, op persoonlijk en professioneel gebied."

Dat de Franse media al geruime tijd schrijven over een eventuele opvolger voor Galtier in het Parc des Princes, pikt de oefenmeester niet meer. "Oké, schrijf maar wat jullie willen. Ondanks al die analyses, de vervelende reacties en het gebrek aan respect, is er een groot verschil tussen wat de media zeggen en wat ik heb meegemaakt met mijn team. Jullie zijn hard voor me geweest, maar uiteindelijk ben ik wel kampioen van Frankrijk en hebben we de Supercup gewonnen."

Paris Saint-Germain wist zich zaterdagavond met een 1-1 gelijkspel tegen Strasbourg voor de elfde keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen van Frankrijk te kronen. De Parijzenaren speelden ongeïnspireerd en Lionel Messi was nagenoeg onzichtbaar. De Argentijnse sterspeler zette de ploeg van Galtier met een klein uur op de klok wel op voorsprong en die goal bleek uiteindelijk cruciaal. De gelijkmaker van Kevin Gameiro, die tien minuten voor tijd doel trof, bracht het landskampioenschap voor les Parisiens niet meer in gevaar.