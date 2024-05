Kaj Sierhuis ziet nachtmerrie uitkomen: opnieuw een zware knieblessure

Kaj Sierhuis heeft een zware knieblessure opgelopen. De 26-jarige spits viel vorige week geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-0), en op dat moment zag het er al slecht uit. Zijn club Fortuna Sittard bevestigt donderdagmiddag dat Sierhuis zwaar geblesseerd is geraakt en onder het mes moet.

In de slotfase van het duel met Go Ahead ging Sierhuis met veel pijn naar de grond. Uiteindelijk moest hij het veld per brancard verlaten. Nu blijkt dat de nachtmerrie van de spits werkelijkheid is geworden.

“Sierhuis heeft in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles een zware knieblessure opgelopen”, meldt Fotuna op X. “Hiervoor zal onze nummer 9 spoedig geopereerd worden. Kaj, veel succes met je herstel en tot snel!” Om wat voor knieblessure het gaat, meldt de club niet.

Voor Sierhuis, die vorig jaar zomer door Fortuna werd overgenomen van Stade Reims, is het een harde klap. In februari 2022 scheurde hij zijn kruisband, toen hij op huurbasis voor Heracles Almelo speelde.

Een klein jaar later, aan het begin van 2023, kwam hij pas weer tot speelminuten namens Reims. Aan het eind van dat seizoen werd hij overgenomen door Fortuna.

Bij die club, waar hij nog tot medio 2026 vastligt, was hij bezig aan een uitstekend seizoen. Met twaalf Eredivisie-treffers dit seizoen is hij clubtopscorer van de Limburgers.

Deze keer is Sierhuis overigens geblesseerd geraakt aan zijn linkerknie; in zijn tijd bij Heracles scheurde hij juist de kruisband van zijn rechterknie.

