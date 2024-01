Kaarten voor de Champions League knock-outfase? Bezoek de ticketshop!

De Europese topcompetities zijn alweer in volle gang en in de winterse transferperiode hebben diverse teams verrast door grote namen binnen te halen. Nog even en dan klinkt ook de Champions League-hymne weer door de stadions! In de knock-outfase van het belangrijkste Europese toernooi nemen de beste teams van het moment het tegen elkaar op voor een plaats in de volgende ronde. Het ultieme doel? De finale spelen in een uitverkocht Wembley!

De ticketshop van onze partner XS2Events biedt, net zoals tijdens de poulefase, jou de mogelijkheid om live de grootste sterren in actie te zien. Aan jou de keuze welke ster dat gaat zijn. Met wedstrijden van onder andere FC Barcelona, Manchester City en Inter is er volop keuze! De heenwedstrijden worden gespeeld op 13/14 en 20/21 februari terwijl de returns op het programma staan voor 5/6 en 12/13 maart. De winnaars mogen zich kwartfinalist noemen en nog dromen van de titel. Wanneer de wedstrijden voor de kwartfinales bekend zijn, zal het aanbod in de ticketshop worden vernieuwd. Houd de ticketshop dus in de gaten!

Om jouw plek in het stadion veilig te stellen, doorloop je eenvoudig de volgende stappen. Ga als eerst naar de juiste wedstrijd en kies het door jou gewenste vak. Beweeg je muis over een ticket (of klik op een ticket) om de bijhorende plek groen uitgelicht te zien worden op de plattegrond van het stadion. Vul vervolgens je persoonsgegevens in om daarna af te rekenen. De tickets worden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd via e-mail verzonden. Veel plezier bij de wedstrijd!

Champions League knock-outfase

