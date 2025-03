Juventus-trainer Igor Tudor schenkt zichzelf geslaagd debuut met cruciale 'voorassist'

Juventus heeft zijn eerste wedstrijd onder trainer Igor Tudor in winst omgezet. In het eigen Allianz Stadium rekende de ploeg uit Turijn af met Genoa: 1-0. De enige en dus winnende treffer werd in de eerste helft gemaakt door Kenan Yildiz. Juventus stijgt dankzij de zege naar plek vijf, op slechts één punt van het als vierde geklasseerde Bologna.

Bijzonderheden:

Bij Juventus was er een basisplaats voor Oranje-international Teun Koopmeiners, die net als Yildiz om spits Dusan Vlahovic heen zweefde. Randal Kolo Miami begon derhalve op de bank. Genoa trad aan in een bijzonder shirt, ter ere van Boca Juniors.

Yildiz kwam al vroeg in de wedstrijd dicht bij de 1-0, toen zijn kopbal vlak voor de lijn werd weggewerkt door Genoa-rechtsback Stefano Sabelli. En ook Koopmeiners, die voor eigen succes ging in plaats van terug te passen op Khéphren Thuram, wist zijn kans niet te benutten.

Toch kwam Juventus vlak daarna alsnog op voorsprong. Juventus-trainer Tudor, de opvolger van de onlangs ontslagen Thiago Motta, hielp zijn ploeg een handje door de bal razendsnel mee te geven aan Koopmeiners. De Nederlander gooide daarop die snel naar Vlahovic. Yildiz pikte de bal op, omspeelde zijn directe tegenstander en schoot hoog raak: 1-0.

Vlak na rust kwam Juventus goed weg, toen een hakbal van Andrea Pinamonti rakelings langs de voor Genoa verkeerde kant van de paal belandde. Aan de overkant werden ook Pierre Kalulu (kopbal), Manuel Locatelli (schot), Renato Veiga (kopbal) en Timothy Weah (schot) gevaarlijk, maar gescoord werd er niet meer.