Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Genoa, dat een speciaal shirt uitbrengt.

Boca Juniors werd op 3 april 1905 mede-opgericht door Italiaanse immigranten uit Genua. Boca sloot zich acht jaar na de oprichting aan bij de Argentijnse voetbalbond en is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest iconische clubs ter wereld.

Genoa en Boca Juniors hebben door de roots van de oprichters een historische band opgebouwd. Reden genoeg voor Genoa om het 120-jarige bestaan van Boca te vieren met een vierde, blauw-geel shirt, volledig in de stijl en kleuren van Boca.

Boca’s bijnaam, los Xeneizes, heeft ook alles met de stad Genua te maken. 'Xeneizes' is een verbastering van het woord ‘zenéixi’, wat ‘Genuaan’ betekent in Lombardisch dialect.