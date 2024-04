Juventus pakt na erbarmelijke wedstrijd en 2-0 achterstand toch nog een punt

Juventus heeft na een belabberde wedstrijd en een 2-0 achterstand tegen Cagliari toch nog een punt overgehouden aan zijn reis naar Sardinië. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri stond door benutte strafschoppen van Gianluca Gaetano en Yerry Mina bij rust met 2-0 achter, maar na de theepauze zorgden Dusan Vlahovic en Alberto Dossena (eigen doelpunt) toch nog voor de 2-2 eindstand. Juventus staat met plek drie op een eilandje. AC Milan heeft vijf punten meer, Bologna vijf punten minder. Cagliari staat vijf punten boven de streep.

Aan de kant van Juventus mocht Timothy Weah het voor het eerst sinds 12 februari vanaf de aftrap laten zien. De andere Amerikaan, Weston McKennie, begon op de bank. Federico Chiesa en Vlahovic vormden de aanval, terwijl voormalig Eredivisionisten Arkadiusz Milik en Filip Kostic McKennie vergezelden bij de reserves.

Niet Juventus, maar Cagliari was in de openingsfase de veel betere partij. De eilandclub kwam al binnen een minuut bijna op 1-0, toen Zito Luvumbo maar nipt over schoot. Juventus kwam er amper aan te pas en kwam opnieuw goed weg toen Eldor Shomurodov te weinig deed met zijn kopbal in de zestien van Juve. Wojciech Szczesny kon redelijk simpel redden.

Juventus was tot op dat moment niet verder gekomen dan een ongevaarlijk schot van Carlos Alcaraz. De ploeg uit Turijn vocht zich daarna wat beter in de wedstrijd, maar kon niet voorkomen dat Cagliari een strafschop kreeg na hands van Bremer. Gaetano pakte zijn verantwoordelijkheid en stuurde Szczesny de verkeerde kant op: 1-0.

Juventus tikte een bijzonder laag niveau aan, speelde zonder intensiteit en kwam opnieuw goed weg, toen Shomurodov een uitstekende voorzet in huis had op Luvumbo, die in alle vrijheid naast schoot bij de tweede paal. Diezelfde Luvumbo speelde daarna een positieve hoofdrol, door een overtreding van Szczesny in de zestien te forceren. Net als Gaetano eerder wist ook Mina Szczesny de verkeerde kant op te sturen: 2-0. Vlahovic wist het net wel te vinden, maar deed dat in buitenspelpositie.

Ook in de fase na rust wist Juventus bepaald niet te imponeren en kwam het andermaal goed weg toen Luvumbo er net niet in slaagde om binnen te tikken. Invaller Matteo Prati kwam eveneens dichtbij. De Italiaan zag Szczesny fraai redden.

Een kwartier na rust kwam Juventus terug in de wedstrijd via Vlahovic. De Serviër schoot een discutabele vrije trap fraai in de korte hoek: 2-1. Juventus nam het initiatief in handen en het spel zag er beter uit dan voor rust, maar daar was ook bijzonder weinig voor nodig. Veel verder dan een mislukte omhaal van Vlahovic kwamen i Bianconeri lange tijd niet.

Vlahovic!!! ??????????! ??

De spits schiet de bal lekker binnen ??



Gaat Juventus dit nog omdraaien? ??#ZiggoSport #CagliariJuve #SerieA pic.twitter.com/0ItTPJYwoH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 19, 2024

Vlak voor tijd zag Claudio Ranieri hoe zijn ploeg alsnog de gelijkmaker moest slikken. Een voorzet van invaller Kenan Yildiz belandde op het scheenbeen van Dossena, die doelman Simone Scuffet onbedoeld kansloos liet: 2-2. Danilo leek aan de andere kant ook een eigen doelpunt te maken, ware het niet dat zijn inzet net over vloog. Scuffet werd diep in blessuretijd nog de held van Bologna door een kopbal van Yildiz te keren.

