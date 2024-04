Juventus ontsnapt na rust aan tegentreffer en kan Champions League-ticket ruiken

Juventus heeft zondagavond een vrij eenvoudige overwinning geboekt in de Serie A. I Bianconeri wonnen in eigen huis met 1-0 van Fiorentina, dat pas in de tweede helft een vuist kon maken. Federico Gatti tekende halverwege de eerste helft voor de winnende treffer. Juventus staat derde en heeft zeven punten meer dan het als vijfde geplaatste AS Roma. Met nog zeven wedstrijden te gaan lijkt het er dan ook sterk op dat Juventus volgend seizoen aanwezig is in de Champions League.

Aan de kant van Juventus startte voormalig FC Groningen-ster Filip Kostic op de linkerflank. Andrea Cambiaso moest aan de rechterkant voor gevaarlijke voorzetten richting spitsen Dusan Vlahovic en Federico Chiesa zorgen. Arkadiusz Milik ontbrak wegens een blessure; Kenan Yildiz begon op de bank en zou invallen. Bij Fiorentina was Andrea Belotti, jarenlang de absolute ster van Juve's rivaal Torino, de aangewezen man om voor de doelpunten te zorgen.

Juventus begon sterk aan het duel en zag al vroeg twee doelpunten worden afgekeurd wegens buitenspel. Allereerst was Weston McKennie de ongelukkige, al was het wel vrij snel duidelijk dat de middenveldeer uit buitenspelpositie vertrokken was. Even later leek het alsnog 1-0 te worden, toen Vlahovic raak shoot. De inzet van de Servi√ęr raakte Bremer echter en de Braziliaan stond achter de laatste verdediger van la Viola toen Vlahovic schoot.

Juventus was beduidend sterker dan Fiorentina, dat in aanvallend opzicht vrijwel niets klaarspeelde. De openingstreffer van Gatti, na ongeveer 21 minuten spelen, kwam dan ook niet als een verrassing. Een hoekschop van Kostic belandde op het hoofd van Bremer, die voor de openingstreffer leek te zorgen. Collega-verdediger Gatti zette echter nog een voetje tegen de inzet van de Braziliaan: 1-0.

Na ruim een half uur spelen dacht Juventus op 2-0 te komen, nadat Chiesa McKennie met een fraaie chipbal bereikte. De Amerikaan legde terug op Vlahovic, die van dichtbij binnenwerkte. Er ging echter opnieuw een streep door het feest, toen bleek dat McKennie nipt buitenspel stond bij de pass van Chiesa.

De eerste poging van Fiorentina kwam op naam van Cristiano Biraghi, maar zijn poging stond symbool voor de machteloze eerste helft van de club uit Florence. Biraghi schoot naast en bracht Juve-doelman Wojciech Szczesny nooit in de problemen. Veel meer gebeurde er niet meer voor rust.

Ook na de verplichte pauze was Juventus de bovenliggende partij en kwam het bijna op 2-0. Chiesa dacht een counter af te kunnen ronden, maar moest zijn meerdere erkennen in Pietro Terracciano. De grootse kans van Fiorentina kwam op naam van Antonín Barák. De Tsjechische spits kreeg veel tijd en ruimte en dus mocht het resultaat, een simpele redding van Szczesny, teleurstellend genoemd worden. In de slotfase was Nikola Milenkovic bepalend voor Fiorentina, door een inzet van Kostic tot hoekschop te verwerken.

Nadien kwam Fiorentina beter in de wedstrijd. Het leverde allereerst een teleurstellend schot op van Nico Gonz√°lez, die in kansrijke positie ver naast schoot. De Argentijn deed het even later veel beter, maar zijn poging, die bijna zeker in de bovenhoek leek te belanden, werd uit de kruising gehouden door Szczesny. Invaller Lucas Beltr√°n leek vervolgens wel te scoren, maar zijn poging werd tegengehouden door teamgenoot M'Bala Nzola. Dichterbij zou Fiorentina niet meer komen.

