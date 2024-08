Juventus ontbindt contract van man met 252 duels en 8 gewonnen prijzen: na 7 jaar afscheid

Wojciech Szczęsny vertrekt per direct bij Juventus, zo maakt de Oude Dame bekend via de officiële kanalen. Het contract van de 34-jarige doelman is in onderling overleg ontbonden en daardoor komt er na zeven jaar een einde aan het huwelijk. Szczęsny kan transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

De Poolse goalie kwam in de zomer van 2017 voor ruim negentien miljoen euro over van Arsenal. Szczęsny veroverde al snel een plek onder de lat in het Allianz Stadium en verdween daarna eigenlijk nooit meer uit het elftal.

Met de lange keeper in het doel veroverde de Oude Dame veel prijzen, maar nooit de trofee waar het de club écht om draaide: de Champions League. Wel mocht Szczęsny drie landstitels, drie bekers en twee keer de Super Cup toevoegen aan zijn prijzenkast gedurende zijn tijd in Italië.

Szczęsny kwam uiteindelijk tot 252 officiële wedstrijden namens Juventus. De 84-voudig international van Polen wist 103 keer de nul te houden. Het is nog niet bekend waar Szczęsny zijn carrière gaat voortzetten.

Juventus is deze zomer druk bezig met uitgaande transfers. Naast Szczęsny werd ook al afscheid genomen van onder anderen Matías Soulé, Dean Huijsen, Samuel Iling-Junior, Moise Kean, Koni De Winter, Enzo Barrenechea, Kaio Jorge, Gianluca Frabotta, Marley Aké, Adrien Rabiot en Alex Sandro. De Italianen haalden liefst 91 miljoen euro op met die deals.

Er werd tot dusver ook veel geïnvesteerd door La Vecchia Signora, die ruim negentig miljoen euro neerlegde voor Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Juan Cabal en Michele Di Gregorio. Met de nieuwe trainer Thiago Motta, die overkwam van Bologna, hoopt Juventus dit seizoen weer prijzen te pakken.