Juventus doet nieuw bod: Koopmeiners mogelijk duurste Serie A-middenvelder ooit

Juventus heeft een nieuw bod gedaan op Teun Koopmeiners, zo meldt Fabrizio Romano. De Oude Dame heeft 55 miljoen euro inclusief bonussen over voor de 26-jarige spelmaker van Atalanta. Mocht de club uit Bérgamo akkoord gaan, dan wordt Koopmeiners de duurste middenvelder die een binnenlandse transfer maakt in de Serie A ooit.

Koopmeiners heeft al langer zijn zinnen gezet op een toptransfer naar Juventus. De linkspoot en Atalanta hadden de mondelinge afspraak gemaakt dat de club deze zomer mee zou werken aan een transfer, maar Atalanta verleent momenteel geen enkele medewerking aan een vertrek van Koopmeiners.

Daarom heeft de Nederlander, die ook al persoonlijk akkoord is met Juventus, zich ziekgemeld. Trainer Gian Piero Gasperini gaf donderdagochtend tegenover L'Eco di Bergamo tekst en uitleg over de situatie. "Het verliep allemaal volgens plan, tot vorige week. Toen liet Teun weten dat hij naar Juventus wil."

"Hij wil niet langer met ons trainen of spelen", vervolgde de Italiaan. Atalanta heeft een prijskaartje van 60 miljoen euro om de nek gehangen bij Koopmeiners, wat Juventus vooralsnog te gortig is. Romano schrijft dat beide clubs deze week opnieuw in gesprek zullen gaan.

De komst van Koopmeiners in augustus 2021 is hoe dan ook een gouden zet gebleken voor Atalanta. De Italianen namen de 21-voudig international destijds voor veertien miljoen euro over van AZ.

