Juventus brengt torenhoog eerste miljoenenbod uit op Teun Koopmeiners

Juventus heeft voor het eerst een officieel bod uitgebracht op Oranje-international Teun Koopmeiners, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagochtend. De Italiaanse topclub uit Turijn zou een voorstel van 45 miljoen euro op tafel hebben gelegd bij Atalanta.

Koopmeiners heeft al sinds mei een persoonlijk akkoord met Juventus. Bekend is echter dat Atalanta de 26-jarige middenvelder uit Castricum niet zomaar laat gaan. Koopmeiners ligt namelijk nog tot medio 2027 vast in Bergamo.

Het jeugdproduct van AZ staat al langer dan een jaar in de concrete belangstelling van Juventus. Het wachten was op het moment dat Juventus zich ook zou melden bij Atalanta, waar Koopmeiners dus nog drie jaar onder contract staat.

Dat moment is nu gekomen. Atalanta heeft het eerste officiële bod van Juventus in beraad, weet Romano. Eerder luidde de Italiaanse berichtgeving dat la Dea inzet op 60 miljoen euro. De vraag is of de clubleiding daaraan vasthoudt.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Koopmeiners op 50 miljoen euro. De linkspoot zelf zou in Turijn een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro kunnen opstrijken, een veelvoud van zijn salaris bij Atalanta.

De komst van Koopmeiners in augustus 2021 is hoe dan ook een gouden zet gebleken voor Atalanta. De Italianen namen de 21-voudig international destijds voor 14 miljoen euro over van AZ.

In Bergamo groeide Koopmeiners in korte tijd uit tot een ware sterkhouder. De teller lijkt te eindigen op 129 wedstrijden namens Atalanta, waarin Koopmeiners goed was voor 29 doelpunten en 15 assists. Met Atalanta won Koopmeiners dit seizoen de Europa League, de eerste prijs in zijn profcarrière.

