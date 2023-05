Juventus blameert zich op absolute rampavond ook op het veld: 4-1

Maandag, 22 mei 2023 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:59

Juventus heeft maandagavond op pijnlijke wijze verloren in de Serie A. Op bezoek bij Empoli ging la Vecchia Signora met 4-1 onderuit. Voorafgaand aan het duel kreeg Juve al te horen dat er definitief tien punten in mindering worden gebracht, waardoor de ploeg van trainer Massimiliano Allegri een vrije val maakt naar de zevende positie op de ranglijst. De achterstand op nummer vier AC Milan bedraagt vijf punten met nog twee speelronden te gaan; Atalanta (61 punten) en AS Roma (60) staan daar net onder.

Allegri wijzigde zijn ploeg op meerdere plekken ten opzichte van het verloren Europa League-duel met Sevilla. Links in het centrum van de vijfmansverdediging moest Danilo plaatsmaken voor Alex Sandro, terwijl Tommaso Barieri (rechts) en Filip Kostic (links) respectievelijk Juan Cuadrado en Samuel Iling Junior op de vleugels vervingen. Fabio Miretti verving Nicolo Fagioli op het middenveld en de tweemansvoorhoede bestond ditmaal uit Arkadiusz Milik en Dusan Vlahovic.

In de achttiende speelminuut ging het al mis voor Juventus. Na een overtreding in de zestien van Milik op Nicolo Cambiaghi kreeg Empoli een penalty toegekend van arbiter Giovanni Ayroldi. Francesco Caputo maakte vanaf elf meter geen fout: 1-0. Nog geen drie speelminuten later sloeg Empoli wederom toe. Na een carambole voor het vijandige doel belandde de bal in het vijfmetergebied voor de voeten van Sebastiano Luperto, die hard raak schoot: 2-0.

In het tweede bedrijf kwam Empoli nog tweemaal tot scoren. Drie minuten na rust tekende Caputo op aangeven van Jean-Daniel Akpa Akpro zijn tweede van de avond aan, terwijl Juventus lang tijd niet in staat was een doorbraak te forceren. In de 85ste minuut maakte invaller Federico Chieso nog wel de 3-1, al kwam ook Empoli nog een keer tot scoren. In de blessuretijd zette Roberto Piccoli de 4-1 eindstand op het scorebord na een corner van Nicolas Haas.

