Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Justin Kluivert, die op bijzondere wijze omgaat met de aanstaande geboorte van zijn eigen kind.

Bijzondere beelden vanuit een vermoedelijk Brits ziekenhuis. Justin Kluivert en zijn partner Shanna Taihuttu kondigden in oktober 2024 aan in verwachting te zijn en inmiddels lijkt het (bijna) zover voor het duo.

Terwijl zijn partner in bed ligt, in afwachting van haar bevalling, danst de aanvallende middenvelder van Bournemouth erop los in de kamer. Dat doet Kluivert op het nummer ‘Push It’ van Salt-N-Pepa, een klassieker uit de tachtiger jaren, en bovendien een geinige manier om zijn vrienden een plaagstoot uit te delen met het oog op de zware uren die gaan komen voor Taihuttu.