Justin Kluivert deelt op Instagram prachtig nieuws met zijn vriendin

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Justin Kluivert, die op Instagram prachtig nieuws deelt met zijn partner, van wie hij de naam nooit heeft bekendgemaakt.

De 25-jarige aanvaller van AFC Bournemouth heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd op een strand op de Malediven, zo laat hij zien op zijn Instagram-account. “Mrs. Kluivert to be”, luidt het bijschrift van de foto. De twee zijn sinds begin 2022 samen en stappen nu dus in het huwelijksbootje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kluivert wordt onder zijn post gefeliciteerd door onder anderen Calvin Stengs, Ryan Babel, Donny van de Beek, Noa Lang en een aantal van zijn teamgenoten bij Bournemouth. Veel Oranje-internationals hebben de foto een like gegeven.

Kluivert geniet momenteel van een vakantie na zijn eerste seizoen bij the Cherries in de Premier League. De ex-Ajacied, die voor ruim elf miljoen euro werd gekocht van AS Roma, kwam tot 36 duels namens Bournemouth. Daarin was Kluivert goed voor 9 goals en 2 assists.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties