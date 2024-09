Julian Rijkhoff voorspelde succes van Champions League-uitblinker in 2022 al: ‘Hij gaat het ver schoppen’

Engelsman Jamie Gittens beleefde woensdag een heerlijke avond in de Champions League. De twintigjarige buitenspeler van Borussia Dortmund had op bezoek bij Club Brugge (0-3 winst) slechts 22 minuten nodig om 2 doelpunten te scoren.

Na afloop ontving Gittens van de UEFA zijn eerste Man of the Match-trofee. “Niet slecht, hè? Dit is mijn eerste in de Champions League. Een speciaal gevoel om deze prijs te winnen en nog beter om de wedstrijd te winnen. Waar ik hem ga bewaren? Waarschijnlijk naast mijn PlayStation.”

“Op een plek waar ik het elke dag kan zien. Ik probeer dit vaker te doen, consistenter te worden. Ook op trainingen gaat het steeds beter”, besloot Gittens zijn interview met het Duitse Kicker.

Vriendschap met Rijkhoff

Voor het grote publiek is Gittens nog relatief onbekend, maar in Duitsland verwacht men dat hij dit seizoen écht gaat doorbreken bij Dortmund. Voetbalzone hoorde in 2022 voor het eerst over de Engelse jeugdinternational, tijdens een interview met zijn goede vriend en Ajax-spits Julian Rijkhoff.

Rijkhoff, destijds nog jeugdspeler bij BVB, vertelde uitgebreid over zijn compagnon. “Ik merkte dat hij zoekende was. Na een aantal weken ben ik op hem afgestapt en sindsdien deden we alles samen. Op een gegeven moment kreeg hij ook een kamer naast mij hier in het complex. Toen hebben we samen veel vrije tijd doorgebracht. Eten, chillen, voetbal kijken en gamen. We hebben veel aan elkaar gehad in die beginperiode.”

De in Purmerend geboren spits had destijds al grote verwachtingen van Gittens. “Jamie is een lieve en vrolijke jongen, maar daarbuiten ook een vreselijk goede voetballer. Op de training deed hij dingen die ik nog nooit had gezien. Ik weet zeker dat hij het ver gaat schoppen!”

De voorspellende gave van Rijkhoff lijkt er dit seizoen uit te komen. Gittens speelde tot dusver 180 minuten mee bij Dortmund, verdeeld over 5 officiële optredens. Daarin wist de rechtspoot vier treffers te noteren.