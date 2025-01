Julian Rijkhoff schittert met hattrick namens Jong Ajax tegen Jong PSV; SC Cambuur wint op valreep

Julian Rijkhoff heeft maandagavond een hattrick gemaakt tijdens de 4-0 zege van Jong Ajax op Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Tegelijkertijd won SC Cambuur het inhaalduel met Roda JC (0-1) en speelde Jong FC Utrecht en De Graafschap gelijk (1-1).

Roda JC - SC Cambuur 0-1

Dit duel stond eigenlijk anderhalve week geleden op het programma, maar werd vanwege de winterse weersomstandigheden afgelast. Maandag ging het zowel in de eerste als in de tweede helft gelijk op qua kansen. Tiago Çukur en Ryan Leijten zorgden voor het meeste gevaar namens Roda, Sturla Ottesen, Wiebe Kooistra, Matthias Nartey en Michael de Leeuw namens Cambuur. Het leek in 0-0 te eindigen, maar vlak voor tijd schoot Mark Diemers de bal hard in de korte hoek: 0-1.

Jong FC Utrecht - De Graafschap 1-1

Vlak voor rust kwam Jong FC Utrecht op voorsprong. Adrian Blake strafte balverlies van De Graafschap af en krulde de bal in de verre hoek: 1-0. Nadat de lat in de tweede helft de 2-0 van Achraf Boumenjal voorkwam, bezorgde Blnd Hassan De Graafschap met een intikker toch nog een punt: 1-1.

Jong Ajax - Jong PSV 4-0

Jong Ajax gaf in de beginfase een penalty weg aan Jong PSV, die door Jesper Uneken werd gemist. Daarna scoorde Ajax zelf via een strafschop van Julian Rijkhoff. In de 28ste minuut werd het 2-0 door Rayane Bounida, die een lage voorzet van Kristian Hlynsson overtuigend in het dak van het doel schoot. Rijkhoff besliste het duel definitief in de tweede helft, na balverlies van Joel Ndala: 3-0. In de blessuretijd maakte Rijkhoff ook nog de 4-0, en daarmee was zijn hattrick compleet.