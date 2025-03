Jürgen Klopp wijst Erik ten Hag af bij RB Leipzig

Jürgen Klopp ziet niets in de komst van Erik ten Hag bij RB Leipzig. Dat meldt Sky Sports. De Nederlandse trainer werd gelinkt aan een overstap naar die Roten Bullen, maar Klopp ziet zijn komst niet zitten. De Head of Global Soccer geeft de voorkeur aan andere kandidaten.

Klopp vertrok afgelopen zomer bij Liverpool en is sinds 1 januari actief bij het Red Bull-concern. Vanuit die functie geldt hij onder meer als adviseur voor de Red Bull-teams in Leipzig, Salzburg, New York, etc. Deze clubs krijgen toegang tot zijn expertise op het gebied van 'trainerszaken, spelfilosofie, ontwikkeling, transfers en meer', zo wist Sky Sport Deutschland eerder al te melden.

In die rol houdt hij zich ook bezig met de opvolging van Marco Rose bij Leipzig. Want hoewel de Duitse trainer nog niet is ontslagen, lijkt hij bezig aan zijn laatste maanden bij de club van onder anderen Xavi Simons en Lutsharel Geertruida.

Die Roten Bullen werden kansloos uitgeschakeld in de competitiefase van de Champions League en bezetten momenteel de zesde plaats in de Bundesliga. Van de laatste vijf competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen.

Ten Hag zit sinds zijn ontslag bij Manchester United zonder club en zijn naam viel volgens diverse media bij Leipzig om Rose na dit seizoen op te volgen. Klopp ziet echter niks in de komst van de Nederlander en heeft een lijstje opgesteld met kandidaten die volgens hem wél een goede optie zouden zijn.

Op die lijst staan drie trainers: Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart), Oliver Glasner (Crystal Palace) en Roger Schmidt (clubloos). De eindverantwoordelijken zullen in de komende maanden een keuze gaan maken.

Ten Hag gaat sowieso in het nieuwe seizoen pas weer aan het werk, zo vertelde hij enkele weken geleden in gesprek met SEG Stories. "Ik heb al voor mezelf besloten dat ik niet voor 1 juli ga beginnen met trainen", aldus de trainer.