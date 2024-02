Journalist linkt tijdens bezoek aan Gimenez nieuwe Mexicaan aan Feyenoord

Feyenoord gaat zich tijdens de zomerse transferperiode mogelijk melden voor Cruz Azul-speler Rodrigo Huescas. Dat schrijft de bekende Mexicaanse journalist David Faitelson op X. Het nieuws wordt door de media veelvuldig overgenomen in het voetballand van Santiago Gimenez. Faitelson is momenteel in Nederland voor een bezoek aan De Kuip, waar hij uitgebreid sprak met de populaire spits van Feyenoord en directeur Dennis te Kloese.

Huescas is een twintigjarige jeugdinternational van Mexico, die op de gehele rechterflank uit de voeten kan. In 2021 debuteerde hij namens Cruz Azul, met wie Feyenoord in het verleden zaken deed om Gimenez. Inmiddels staat Huescas al op 69 officiële wedstrijden voor zijn jeugdliefde, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 11 assists. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 3,5 miljoen euro.

Bij Cruz Azul ligt Huescas nog tot medio 2025 vast. Een jaar geleden werd de rechtspoot gelinkt aan meerdere Duitse en Spaanse clubs. Volgens AS vroeg Cruz Azul destijds zo’n 5 miljoen euro voor zijn diensten.

Volgens Faitelson geniet Huescas nu ook belangstelling van Feyenoord. “Verslag uit Rotterdam over Rodrigo Huescas. De jonge voetballer voetballer van Cruz Azul zou komende zomer in het vizier van Feyenoord kunnen staan”, aldus de Mexicaanse journalist, die meer dan 4 miljoen volgers op X heeft.

Het lijkt er niet op dat Feyenoord zich reeds concreet bij Cruz Azul heeft gemeld voor Huescas. Wel was Faitelson de afgelopen dagen in Rotterdam, waar hij ook sprak met Te Kloese. De directeur van Feyenoord is sinds juli 2022 ook verantwoordelijk voor het transferbeleid van de Stadionclub.

Gimenez is naast ex-teamgenoot ook een goede vriend van Huescas. Tegenover de Mexicaanse media sprak hij zich eerder lovend uit. “Ik denk dat Huescas de volgende zelf opgeleide voetballer van Cruz Azul wordt die de overstap naar Europa gaat maken.” Feyenoord en Cruz Azul hebben een goede band sinds de transfer van Gimenez, waarbij een voor beide partijen gunstige financiële regeling werd getroffen.

Huescas staat in zijn geboorteland te boek als een groot talent, dat ook al in beeld is bij bondscoach Jaime Lozano. Eenmaal zat hij bij de wedstrijdselectie van Mexico, maar tot een debuut kwam het nog niet. Mogelijk bewandelt Huescas komende zomer hetzelfde pad als Gimenez.

