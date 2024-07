Joshua Zirkzee reageert op toptransfer naar Manchester United: ‘Iconische club’

Joshua Zirkzee heeft voor het eerst gereageerd op zijn toptransfer naar Manchester United. The Red Devils maakten de komst van de Schiedammer zondagmiddag wereldkundig en daar is de spits maar wat blij mee. "Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging."

De transfer van Zirkzee van Bologna naar Manchester United was de laatste dagen al zo goed als beklonken. Fabrizio Romano meldde dat de Engelse grootmacht niet de afkoopclausule van 40 veertig miljoen zou aftikken, maar 2,5 miljoen meer: 42,5 miljoen. Op die manier hoeft de club de transfersom niet in één keer te betalen, maar in drie termijnen.

Zirkzee heeft de medische keuring succesvol doorstaan en heeft tot medio 2029 getekend op Old Trafford, waar hij met Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooij, René Hake en Tyrell Malacia de nodige landgenoten tegenkomt. Bovendien heeft Manchester United de optie om zijn contract met nog een seizoen te verlengen.

Voor Zirkzee, die afgelopen seizoen furore maakte in de Serie A bij Bologna, heeft zijn transfer nu officieel beet. "Na gesprekken met de manager (Erik ten Hag, red.) en de leiders van de club weet ik hoe mooi de toekomst hier zal zijn", spreekt Zirkzee op de clubkanalen van Manchester United.

Ready to make his mark ??



Joshua Zirkzee: welcome to Manchester United ??#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2024

"Ik kan niet wachten om mijn bijdrage te leveren in het behalen van succes met Manchester United. Ik ben een speler die altijd alles geeft om te winnen. Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging, om mijn carrière naar een volgend niveau te brengen en meer prijzen te winnen."

"Het is een privilege om me te voegen bij zo'n iconische club. Ik moet nu een kleine pauze nemen na weggeweest te zijn met het nationale team, maar ik zal ready terugkeren en direct een impact hebben", aldus de ambitieuze en strijdbare Zirkzee.

Manchester Uniteds sportief directeur Dan Ashworth is zeer te spreken over de eerste zomeraanwinst voor de club. "Het vastleggen van en aanvallen om onze toch al sterke groep aanvallers te versterken was een cruciaal doel deze zomer. We zijn verheugd dat we erin geslaagd zijn een speler van Joshua's kaliber zo vroeg in de transferwindow vast te leggen."

"Joshua is een uitzonderlijk talent dat klaar is om impact te maken bij Manchester United. Zijn vermogen en verlangen om uit te groeien tot een speler van wereldklasse betekent dat hij een geweldige aanvulling zal zijn op de selectie die we aan het opbouwen zijn voor het komende spannende seizoen en daarna", sluit Ashworth af.

