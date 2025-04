Joshua Zirkzee heeft op Instagram uitgehaald naar een deel van de Manchester United-fans. De geblesseerde aanvaller van the Red Devils was op de tribune ooggetuige van een krankzinnige wedstrijd, waarin Olympique Lyon bijna zeker leek van de volgende ronde. De spits uitte zijn ongenoegen na de winnende goal.

In Hollywood zou men het te onrealistisch vinden. Man United draaide een 2-4 achterstand tegen Lyon in de verlenging om in een 5-4 zege en daarmee is United halvefinalist in de Europa League.

Bij een 2-4 achterstand had een deel van de United-fans totaal geen vertrouwen meer in een goede afloop. Zirkzee merkte op dat Old Trafford leegstroomde, en kon dat niet begrijpen.



Op Instagram komt de Oranje-international met een duidelijke boodschap voor de betreffende fans: "Aan alle fans die vertrokken toen we achterstonden. Luister hiernaar", schrijft hij bij zijn video.

Zirkzee doelt op het geluid dat Old Trafford produceerde nadat Harry Maguire de onwaarschijnlijke comeback had gecompleteerd.

Manchester United bekert dus alsnog verder en treft Athletic Club in de halve finale.

Zirkzee is er dan niet bij. De Schiedammer liep tegen Newcastle United een hamstringblessure op en komt dit seizoen niet meer in actie.