Joshua Zirkzee en andere uitblinker krijgen 8,5; één speler van Nederlands elftal pakt onvoldoende

Het Nederlands elftal is de Nations League uitstekend begonnen. Tegen Bosnië en Herzegovina werd een grotendeels prima wedstrijd in het Philips Stadion in Eindhoven met 5-2 gewonnen. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen: 6,5

Na een goed EK als eerste doelman van Oranje had Bart Verbruggen tegen Bosnië en Herzegovina niet bijster veel te doen. De twee tegengoals die hij desondanks kreeg waren hem niet te verwijten. Op de enige andere doelpoging tussen de palen van de bezoekers had Verbruggen eenvoudig een antwoord.

Denzel Dumfries: 6,5

Bij zijn club Inter moet Denzel Dumfries het vooral doen met invalbeurten. Desondanks stond hij tegen Bosnië en Herzegovina gewoon in de basis. Af en toe kwam de back op aan de rechterkant, maar tot veel grote kansen leidde dat niet. Achterin kwam Dumfries niet in de problemen.

Matthijs de Ligt: 4,5

Matthijs de Ligt kreeg een kans naast Virgil van Dijk in de verdediging, bij afwezigheid van Stefan de Vrij. Een erg gelukkige wedstrijd speelde hij echter niet. De Ligt had meer kunnen doen bij de 1-1, en bij de 3-2 van Edin Dzeko zag hij er helemaal slecht uit. De Bosnische spits kon zomaar uit de rug van de verdediger weglopen en scoren.

Virgil van Dijk: 6

In zijn 75ste interland maakte Van Dijk niet altijd een grootste indruk. Ook hij had meer kunnen doen bij de 1-1. In de slotfase bleef de aanvoerder grotendeels rustig, terwijl de Bosniërs nog een aantal keer dreigend werden.

Imago

Nathan Aké: 6,5

Nathan Aké kwam aan de linkerkant van het veld niet overdreven veel in het spel voor, mede doordat de andere back - Dumfries - veel opkwam aan de andere kant van het veld. Op foutjes was Aké echter ook niet te betrappen.

Jerdy Schouten: 7

Net als Aké viel Jerdy Schouten niet overdreven veel op. Toch had de solide spelende PSV’er een belangrijke rol bij de balans op het middenveld en stond hij aan de basis van een aantal aanvallen.

Tijjani Reijnders: 8,5

Aanvankelijk was Reijnders enigszins onzichtbaar, maar tegen het einde van de eerste helft begon hij plots uit te blinken. Na een mooie combinatie met Joshua Zirkzee raakte Reijnders de lat, in de slotfase van de eerste helft maakte hij de 2-1 en in de tweede helft gaf de middenvelder de assist op de 3-1. Daarnaast viel op dat hij een goede connectie had met Zirkzee.

Imago

Ryan Gravenberch: 7,5

Onder manager Arne Slot is Ryan Gravenberch bezig aan een prima periode bij Liverpool, waar hij basisspeler is. Die lijn wist hij door te trekken bij het Nederlands elftal. Gravenberch speelde goed en stond aan de basis van meerdere aanvallen.

Xavi Simons: 7

Xavi Simons maakte met name in de eerste helft een gedreven indruk. Niet alles lukte, maar hij was wel aanwezig en bracht regelmatig tempo in het spel. Bij de 1-1 speelde hij wel een negatieve rol, door uit te stappen en zo zijn man te laten lopen op het middenveld. Hij bekroonde zijn verder prima wedstrijd vlak voor tijd met een goal: 5-2.

Joshua Zirkzee: 8,5

Joshua Zirkzee gaf zijn visitekaartje af als spits van Oranje. Hij opende de score en gaf vlak voor rust ook nog de assist bij de 2-1 van Reijnders. Daarnaast was de hardwerkende Zirkzee aanwezig en viel op dat hij en Reijnders elkaar goed konden vinden.

Imago

Cody Gakpo: 7,5

Gakpo levert vrijwel altijd in het Nederlands elftal en speelde ook tegen Bosnië en Herzegovina een prima wedstrijd. Hij was regelmatig dreigend met zijn voorzetten of schoten. In de tweede helft gaf hij het Nederlands elftal wat meer ademruimte door de 3-1 te maken.