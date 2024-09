Joseph Oosting denkt dat FC Twente kans maakt om woensdagavond te verrassen tegen Manchester United. Dat zei de trainer van de Tukkers dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met de Engelse club in de Europa League.

Donderdagavond begint de Europa League voor Twente met een droomaffiche: tegen Manchester United, op Old Trafford. Om 21:00 uur wordt er afgetrapt.

“Manchester United is een topclub, met een topteam”, aldus Oosting op de voorbeschouwende persconferentie. “Deze club past in het rijtje Real Madrid en Barcelona. Manchester heeft een team met wapens, speelt gestructureerd voetbal en speelt in de Premier League. Dat is wereldklasse.”

Als een ‘schoolreisje’ ziet Oosting de trip naar Old Trafford absoluut niet. “Wij hebben hier keihard voor gewerkt vorig jaar. We hebben het vorig jaar enorm goed gedaan en dit verdiend. Er is er niet één in mijn selectie of staf, die zegt ‘wat een mooi uitje naar Manchester’. Er is respect, maar wel met de volle overtuiging en de wil om er een mooie wedstrijd van te maken.”

“We spelen morgen in een geweldig stadion, maar wel een waarin we voor onze eigen kansen gaan. Als morgen de wedstrijd begint blijft het een grasmat met vier lijnen waartussen we spelen en wil je het maximale uit de wedstrijd halen. Daar gaan we alles aan doen. We moeten ons focussen op de dingen waar we goed in zijn.”

Oosting gelooft dan ook dat Twente kans maakt om te verrassen tegen Manchester United. “Als we durven te spelen kunnen we ook tot kansen komen. Met name in de omschakeling kunnen we Manchester pijn doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar de wil is er absoluut”, aldus de oefenmeester.

“Je moet in alles top zijn en daarbij hebben we iedereen spijkerhard nodig. Ik denk dat we daarin ook stappen hebben gemaakt. We hebben respect voor Manchester United, maar hebben ook de volle overtuiging en de wil om het maximale uit de wedstrijd te halen.”

Met onder meer Erik ten Hag en René Hake, die in het verleden beiden actief waren bij FC Twente, bestaat de technische staf van Manchester United uit een aantal Nederlanders. Contact met hen heeft Oosting echter niet, geeft hij aan. “Ik heb geen contact gehad met de Nederlandse staf. Ik ben niet zo van het appen en we hebben het al druk genoeg.”