José Mourinho scheurt op de racebaan en krijgt fraaie eretaak toegewezen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor José Mourinho, die opdook bij de Moto Grand Prix in het Portugese Portimão en daar een speciale behandeling kreeg.

Mourinho is na zijn ontslag bij AS Roma clubloos en geniet zichtbaar van zijn vrije tijd. The Special One was zondag aanwezig bij de Moto GP en mocht voor aanvang van de race het circuit op. Op beelden is te zien hoe passagier Mourinho zijn telefoon tevoorschijn haalt om het speciale moment vast te leggen.

The ?????????????? One ??

Te gast op het circuit van Portimão vandaag: José Mourinho ??#ZiggoSport #MotoGP #PortugueseGP pic.twitter.com/pIspmwoUj2 — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) March 24, 2024

Daar bleef het niet bij voor Mourinho, die ook de eer kreeg toebedeeld om aan het einde van de race met de geblokte vlag te zwaaien. De Spanjaard Jorge Martín (Ducati-Pramac) was de eerste die over de finishlijn scheurde en vierde zijn overwinning met de van Cristiano Ronaldo bekende 'Siii'.

Foi José Mourinho a mostrar a bandeira de xadrez no #PortugueseGP e Jorge Martín festejou com o 'SIIIII' ????pic.twitter.com/Zf1bVBeb0P — B24 (@B24PT) March 24, 2024

Mourinho maakte ook wat tijd vrij voor verslaggevers, die hem naar zijn situatie vroegen. Onder meer over Tiago Pinto, de technisch directeur die hem ontsloeg bij Roma. "Het enige wat ik moeilijk vond om te begrijpen is hoe een coach die twee Europese finales op rij bereikt ontslagen wordt. Dat is het enige vreemde aan dit alles." Mourinho won de Conference League in 2022 en verloor de Europa League-finale een jaar later.

"Ik verspil geen seconde aan het lezen van de interviews van de heer Pinto. Wat hij zegt, denkt of verkoopt, interesseert me helemaal niet. Ik ben er totaal niet in geïnteresseerd. Of hij nog een keer met mij zal samenwerken? Absoluut niet. Soms denk je nog dat het kan, maar in dit geval is het niet mogelijk." Over de vermeende interesse van Bayern München kon Mourinho weinig kwijt. "Ik heb geen club, ik ben vrij. Ik wil komende zomer weer aan de slag."

