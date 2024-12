José Mourinho is niet gediend van uitspraak Pep Guardiola en pakt hem aan

José Mourinho heeft gereageerd op een uitspraak van Josep Guardiola over Premier League-titels. De manager van Manchester City schoot donderdag tijdens een persmoment in de verdediging en hij vergeleek zich desgevraagd met de trainer van Fenerbahçe.

Afgelopen weekend wist Liverpool met 2-0 te winnen van Manchester City. Dat leidde tot vermaak en plagende liederen bij het thuispubliek, die zongen: “You’re getting sacked in the morning!”

Guardiola, die een slechte reeks met the Citizens achter de rug heeft, reageerde lachend. De succesvolle manager stak vervolgens zes vingers op naar het publiek op Anfield, refererend aan het aantal Premier League-titels dat hij veroverde.

Mourinho stak, net voordat hij ontslagen werd bij Manchester United, ook drie vingers op, reagerend op kritiek en eveneens refererend aan het aantal behaalde Premier League-titels. Op de persconferentie van Guardiola werd de Catalaan gevraagd naar gelijkenissen tussen hem en Mourinho en of het opsteken van de vingers een voorbode was voor het eventueel naderende ontslag.

Guardiola keek op van de vraag en stelde dat hij niet vergeleken kan worden met Mourinho. “Ik won zes keer de Premier League, en hij drie keer.” Die opmerking is ook geland bij de Portugese oefenmeester, die op de persconferentie van Fenerbahçe, daags voor het duel met Besiktas, reageert.

“Ik hoorde dat Guardiola donderdag iets over me zei”, begint Mourinho. “Hij won er zes en ik drie, maar ik won ze eerlijk en oprecht. Als ik verlies, dan feliciteer ik mijn tegenstander omdat die beter was dan ik. Maar ik wil niet winnen terwijl ik 150 aanklachten aan mijn broek heb.”

De trainer van Fenerbahçe verwijst naar de 115 aanklachten die momenteel spelen tegen Manchester City omtrent Financial FairPlay.