José Mourinho baart opnieuw opzien door te doen of hij in slaap valt tijdens persconferentie

José Mourinho heeft maar weer eens zijn bijzondere kant laten zien. Na afloop van de pijnlijke thuisnederlaag van zijn Fenerbahçe tegen Rangers in de Europa League (1-3), deed hij op de persconferentie alsof hij in slaap viel, nadat hij een hele lange vraag voorgeschoteld kreeg.

Fenerbahçe leed in eigen huis een pijnlijke nederlaag in de achtste finale van de Europa League. Het Schotse Rangers was door doelpunten van oud-Eredivisionisten Cyriel Dessers en Václav Cerny (twee keer) met 1-3 te sterk voor de nummer twee van Turkije.

Na afloop van de wedstrijd nam Mourinho plaats in de perszaal voor de persconferentie. Daar kreeg hij een vraag voorgeschoteld van een Turkse journalist, die daarvoor zo’n anderhalve minuut in beslag nam. Vervolgens moest de vraag ook nog vertaald worden.

Mourinho wachtte zichtbaar geïrriteerd en ogenschijnlijk vermoeid tot hij een antwoord kon geven, maar het duurde de Portugees dusdanig lang, dat hij besloot zijn hoofd in zijn hand te leggen en te doen alsof hij snurkend in slaap viel.

“Dit is te veel voor mijn hoofd. Ik ben moe, man”, reageerde Mourinho daarna. “Om hiernaar te luisteren, na negentig minuten voetbal, daarvoor ben ik veel te moe.”

“We hebben achttien wedstrijden gespeeld en er geen enkele verloren. Nu verliezen we een wedstrijd…” Eerder op de dag reageerde Mourinho al op de racisme-beschuldigingen aan zijn adres, nadat hij na het duel met Galatasaray (0-0) zei dat spelers op de bank van de thuisploeg opsprongen ‘als apen’.

“Het was niet heel slim dat ze me aanvielen, want ze weten niets van mijn verleden. Iedereen weet hoe ik ben als persoon. Iedereen kent mijn slechte eigenschappen, maar racisme is er daar niet één van. Integendeel, zelfs. Het belangrijkste is dat ik weet wie ik ben. De racismebeschuldigingen waren niet oké”, verklaarde hij tegenover Sky Sports.