Jong Ajax verrast enigszins met basiself: één naam speelde ook tegen Feyenoord

Maandag, 25 september 2023 om 19:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:36

De opstelling van het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong Ajax en FC Eindhoven is bekend. Maandagavond kiest trainer Dave Vos er onder meer voor om Anass Salah-Eddine op te stellen, die zondag nog tien minuten meespeelde in de gestaakte Klassieker. Bovendien is de kans groot dat Ajax het duel met Feyenoord komende woensdag om 14.00 uur al moet uitspelen.

Onder de lat kiest Vos voor Diant Ramaj, die afgelopen transferzomer voor vermoedelijk 8,5 miljoen euro werd overgenomen van Eintracht Frankfurt. Het is voor het eerst sinds zijn komst dat Ramaj op doel staat, daar hij hiervoor Charlie Setford zag spelen. Ramaj maakte tot dusver alleen speelminuten in de voorbereiding op huidig seizoen namens Ajax 1.

Verder is er ook een opvallende naam in de verdediging te ontdekken: Salah-Eddine. Zondag kwam de linksachter halverwege het duel met Feyenoord binnen de lijnen voor Borna Sosa, die geen sterke indruk achterliet op trainer Maurice Steijn. Omdat de wedstrijd uiteindelijk rond de 55ste speelminuut gestaakt werd, kwam Salah-Eddine slechts tien minuten in actie. Komende woensdag moet hij opnieuw spelen in een lege ArenA om de resterende 35 minuten van De Klassieker in te halen.

Verder bestaat de achterhoede uit Rafael Sarfo (rechtsback) en het centrale duo Olivier Aertssen-Tristan Gooijer. Op het middenveld voert Vos ten opzichte van het verloren duel met Jong AZ geen wijzigingen door: Kristian Hlynsson, Julian Brandes en Gabriel Misehouy vormen de middelste linie. In de spits staat David Kalokoh, die geflankeerd wordt door Jaydon Banel (rechts) en Mika Godts (links).

Opstelling Jong Ajax: Ramaj; Sarfo, Aertssen, Gooijer, Salah-Eddine; Hlynsson, Brandes, Misehouy; Banel, Kalokoh, Godts.