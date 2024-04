Jong Ajax treedt maandagavond aan met andere trainer dan Dave Vos

Jong Ajax treedt maandagavond aan tegen FC Den Bosch, maar hoofdcoach Dave Vos zal dan niet degene zijn die de leiding heeft over de Amsterdamse beloftenploeg. Hedwiges Maduro neemt eenmalig de honneurs waar, in het kader van zijn opleiding tot hoofdtrainer.

Ajax meldt het nieuws maandag op de clubwebsite. "Maduro leidt eenmalig een wedstrijd van de beloften als onderdeel van zijn UEFA Pro-opleiding. De assistent-trainer van Ajax 1 heeft zich ten doel gesteld om in mei het hoogste trainersdiploma in Nederland te halen."

Normaal gesproken staat Vos aan het roer bij Jong Ajax. De veertigjarige coach is sinds oktober eindverantwoordelijk bij het hoogste jeugdteam van Ajax, maar doet maandagavond eenmalig een stap op zij.

Of Vos wel op de bank plaatsneemt, is onbekend. Ajax doet geen melding van de invulling van de rest van de technische staf die het maandag voor het zeggen heeft tegen Den Bosch.

Het affiche tegen Den Bosch is voor Maduro overigens niet zijn debuut als hoofdtrainer. Na het ontslag van Maurice Steijn in oktober had de oud-international tweemaal de leiding over een wedstrijd van de Amsterdamse hoofdmacht.

Eerst ging het Europa League-groepsfaseduel met Brighton & Hove Albion met 2-0 verloren, alvorens drie dagen later het treffen met PSV om het programma stond. In Eindhoven kreeg Ajax onder leiding van Maduro een 5-2 nederlaag te verwerken.

Het duel tussen Jong Ajax en Den Bosch begint om 20:00 uur en is live te volgen via ESPN 3.

