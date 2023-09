Jong Ajax geeft eerste competitiezege in absolute slotfase uit handen

Maandag, 25 september 2023 om 21:58 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:05

Jong Ajax dacht maandagavond de eerste competitieoverwinning van het seizoen te boeken op FC Eindhoven, maar kwam in de slotfase bedrogen uit. De Amsterdammers stonden tot aan de 92ste minuut op voorsprong dankzij een treffer van Jaydon Banel, maar zagen hoe Ozan Kökçü in de absolute slotfase een punt redde voor zijn ploeg: 1-1. Jong Ajax wacht na zeven wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning in de Keuken Kampioen Divisie.

Dave Vos voerde een aantal opvallende wijzigingen door in het basiselftal van Ajax. De oefenmeester van de Amsterdammers koos op de linksbackpositie voor Anass Salah-Eddine, die zondagmiddag nog tien minuten meespeelde in de gestaakte Klassieker tegen Feyenoord. Diant Ramaj stond onder de lat bij het beloftenelftal van Ajax. De 22-jarige doelman, die deze zomer voor vermoedelijk 8,5 miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt, maakte tot dusver alleen minuten bij de hoofdmacht in de voorbereiding.

Jong Ajax was in het eerste half uur de bovenliggende partij, maar kwam goed weg nadat Eindhoven de paal raakte. De mee opkomende Farouq Limouri werd in stelling gebracht door Luuk Wouters, maar zag zijn inzet van zo’n twintig meter op de paal belanden. De thuisploeg was dicht bij de openingstreffer dankzij pogingen van Kristian Hlynsson en Mika Godts, maar moest tot de 38ste minuut wachten totdat de score werd geopend. Het was Banel die Jong Ajax op voorsprong zette nadat hij naar binnen was getrokken vanaf de vleugel en in de verre hoek raak schoot: 1-0.

Vos haalde Salah-Eddine in de rust naar de kant. De linkervleugelverdediger staat woensdagmiddag ‘aan de aftrap’ bij de hervatting van De Klassieker, aangezien de opstellingen niet mogen veranderen. Na rust waren de kansen spaarzamer op De Toekomst en werd het tempo wat lager. In de slotfase van de wedstrijd kwamen de bezoekers toch nog langszij. Het was Kökçü die op schitterende wijze de gelijkmaker voor zijn rekening nam. De linksbuiten van Eindhoven schoot de bal met een heerlijke vrije trap buiten bereik van Ramaj in de kruising: 1-1. Jong Ajax blijft op de negentiende plaats staan door de remise, terwijl Eindhoven zakt naar plek negen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 7 6 0 1 15 18 2 VVV-Venlo 7 4 2 1 6 14 3 FC Groningen 7 4 1 2 8 13 4 SC Cambuur 7 4 1 2 4 13 5 De Graafschap 7 4 1 2 2 13 6 FC Emmen 7 3 3 1 3 12 7 ADO Den Haag 7 3 3 1 2 12 8 Jong AZ 7 3 2 2 2 11 9 FC Eindhoven 6 2 4 0 3 10 10 FC Dordrecht 7 2 4 1 1 10 11 Jong FC Utrecht 7 3 1 3 -3 10 12 Jong PSV 7 3 1 3 -6 10 13 Willem II 6 2 2 2 -1 8 14 MVV Maastricht 6 2 1 3 0 7 15 NAC Breda 7 2 1 4 -4 7 16 Helmond Sport 7 2 1 4 -4 7 17 FC Den Bosch 7 2 0 5 -6 6 18 TOP Oss 6 1 1 4 -3 4 19 Jong Ajax 7 0 2 5 -10 2 20 Telstar 7 0 1 6 -9 1