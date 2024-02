John van 't Schip looft 'fantastische speler' na Ajax - Bodø/Glimt

John van ‘t Schip kijkt met een opgelucht gevoel terug op het duel van Ajax. Donderdagavond kropen de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA door het oog van de naald tegen FK Bodø/Glimt dankzij treffers in blessuretijd van Branco van den Boomen en Steven Berghuis: 2-2. “We zijn uit de dood opgestaan”, ziet ook Van ‘t Schip.

Ajax vertoonde tegen FK Bodø/Glimt opnieuw grote defensieve zwakten en incasseerden twee treffers. In blessuretijd van de tweede helft kwamen de Amsterdammers onverwachts helemaal terug. Van den Boomen, die na maanden zijn rentree maakte als invaller, scoorde via een penalty. Even later lobde Berghuis met een handig balletje de 2-2 binnen.

“We zijn natuurlijk uit de dood opgestaan”, concludeert Van ‘t Schip na afloop voor de camera van ESPN. “Als je 0-2 achterstaat in de extra tijd, dan ben je met de einduitslag natuurlijk heel blij.”

“Vooraf hadden we dat natuurlijk niet ingecalculeerd. We speelden tegen een zeer gedisciplineerde ploeg. Wij speelden de bal rond, maar met name in de eerste helft kwamen we er niet doorheen. Zij waren heel efficiënt en ze straften ons af.”

“Het drukzetten voorin ging twee of drie keer goed, maar daarna braken ze toch door en werd die Grønbaek, wat trouwens een fantastische speler is, aangespeeld en hij maakte het snel af”, zo looft Van ‘t Schip de middenvelder van BBodø/Glimt. Hij was verantwoordelijk voor zowel de 0-1 als de 0-2.

“Die tweede was wel een beetje een cadeau van ons. Ondanks dat Tristan Gooijer een hele goede wedstrijd speelde, was het moment bij de 0-2 heel naïef. Dat zit een beetje in zijn spel, en dat mag niet gebeuren.”

“Hij verloor de bal en met een beetje geluk kwam de bal weer bij die Grønbaek”, besluit Van ‘Schip. “Hij maakte hem koelbloedig af. Ze waren erg efficiënt. Wij niet. Veel spelers haalden ook niet hun normale niveau.”

