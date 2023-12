John van ‘t Schip geeft supporters hoop: ‘Hij zit erg dicht tegen Ajax 1 aan’

Donderdag, 7 december 2023 om 10:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:41

Ahmetcan Kaplan zit dicht tegen het eerste elftal van Ajax aan, zo liet trainer John van ‘t Schip woensdagavond weten na de 2-3 zege op RKC Waalwijk. De twintigjarige verdediger behoorde voor het eerst sinds ruim een jaar weer tot de wedstrijdselectie van de Amsterdammers.

In de zomer van 2022 maakte Kaplan voor 9,5 miljoen euro de overstap van Trabzonspor naar Amsterdam. Hierna moest hij bijna dertien maanden revalideren van een zware knieblessure.

Door dit blessureleed wacht Kaplan nog altijd op zijn debuut in Ajax 1. Volgens Van ‘t Schip kom dit wel steeds dichterbij. Zo werd de Turkse jeugdinternational woensdag bij de wedstrijdselectie voor het restant tegen RKC gehaald.

“Hij heeft inmiddels een aantal wedstrijden in Jong Ajax gespeeld en is sterk in de lucht. Het was ook een signaal dat hij dicht tegen de selectie van het eerste aanzit”, verklaarde Van 't Schip zijn keuze om Kaplan bij de selectie te halen.

De mandekker maakte uiteindelijk geen minuten in Waalwijk en zal tot aan de winterstop zijn wedstrijden in Jong Ajax spelen. Kaplan gaat daarna met de hoofdmacht mee op trainingskamp in het Spaanse Cádiz, dat begin januari op de planning staat.

Hij maakte eind oktober zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax namens de beloftenploeg in het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag. Dave Vos, de trainer van Jong Ajax, liet vervolgens tegenover het clubkanaal weten blij te zijn voor Kaplan.

“Ik hoop dat hij fit blijft en met de potentie die wij in hem zien, de kans gaat krijgen om het te laten zien. Hij is een linker centrale verdediger met een goede inspeelpass, rustig aan de bal en kopsterk. Daarnaast is het een heel mooi persoon. Het is niet makkelijk als je vanuit het buitenland deze kant opkomt en je eigen weg moet vinden. Hoe hij daarin zit en die grote glimlach van hem, is mooi om te zien”, aldus Vos.