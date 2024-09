John Stones bezorgt tien man Arsenal enorme kater met gelijkmaker in minuut 98

Manchester City heeft op de valreep een punt overgehouden aan de kraker tegen Arsenal. De Londenaren leken er ondanks een ondertalsituatie met de zege vandoor te gaan, maar John Stones schoot in de 98ste minuut alsnog de 2-2 eindstand op het bord. Erling Braut Haaland opende de score, en maakte zo zijn 100ste goal voor Man City. Riccardo Calafiori en Gabriel Magalhães zetten Arsenal op voorsprong. Na de rode kaart voor Leandro Trossard op slag van rust hield de club heel lang stand, maar de blessuretijd duurde net een tikkeltje te lang.

Vooraf was het de vraag of Kevin De Bruyne de wedstrijd zou kunnen halen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Sávio, Bernardo Silva en Jérémy Doku moesten voor de aanvoer richting Haaland zorgen, terwijl Ilkay Gündogan en Rodri het blok vormden voor de viermansdefensie. Bij Arsenal stond verhuisde Jurriën Timber naar de rechtsbackpositie, om ruimte te maken voor linksback Calafiori. Ook Trossard kreeg een basisplaats van manager Mikel Arteta, wat ten koste ging van Gabriel Jesus. Trossard vormde het spitsenkoppel met Kai Havertz.

Na een fysieke openingsfase was de eerste kans voor Gündogan. De Duitser nam de bal fraai aan en zag zijn volley nipt langs het Arsenal-doel vliegen. Lang hoefden the Citizens niet te treuren. Twee minuten na de kans voor Gündogan werd Sávio bereikt. De ex-PSV'er sneed naar binnen en stak Haaland weg met een pass op maat. De Noor stond dankzij Gabriel Magalhães geen buitenspel en schoot oog in oog met David Raya raak in de korte hoek: 1-0.

City was duidelijk de betere ploeg, en gesteund door de vroege openingstreffer ging het op jacht naar meer. Het geluk ontbrak echter, toen Gündogan zijn schot via Raya tegen de paal zag belanden. Een minuut later werd het spel noodgedwongen even stilgelegd door een blessure bij Rodri. De Spanjaard had ogenschijnlijk veel last van zijn knie en liet zich strompelend vervangen door Mateo Kovacic.

Vrijwel uit het niets kwam Arsenal op gelijke hoogte. Een vrije trap werd snel genomen, wat Martinelli de gelegenheid gaf om op te stomen over de linkerkant van het veld. De Braziliaan legde terug op Calafiori, die de bal op heerlijke wijze met binnenkant voet in de verre hoek plaatste: 1-1. Na de gelijkmaker kwam Arsenal beter in het spel en hield het City beter van zich af.

Arsenal kreeg in de slotfase van de eerste helft zelfs de betere mogelijkheden. Allereerste kopte Gabriel van dichtbij over, even later werd Trossard bereikt in de zestien. De Belg kwam net niet helemaal lekker uit schoot onder druk van de City-verdediging met zijn verkeerde rechter over. The Gunners sloegen in de blessuretijd van de eerste helft alsnog toe toe. Waar Gabriel eerder nog over kopte, was het in blessuretijd alsnog raak. Toch ging Arsenal met een slecht gevoel de rust in, daar Trossard zijn tweede gele kaart kreeg na het wegtrappen van de bal.

Arteta greep in en besloot Saka in de kleedkamer achter te laten. Ben White was zijn vervanger. Met een man meer volgden de eerste kansjes al snel. Zo kopte Haaland in de handen van Raya en schoten Kovacic en Rúben Dias ruim over. Arsenal had bijna een kwartier na rust slechts negen procent balbezit in de tweede helft. Het had veel weg van een handbalwedstrijd, maar Arsenal bleef standhouden.

City werd wel steeds gevaarlijker. Zo schoot Kyle Walker hard op Raya, die even later een heerlijke redding uit zijn hoge hoed moest toveren om een kopbal van Haaland te keren. De rebound werd overgeschoten door Silva. City kwam er simpelweg niet doorheen. Verder dan een gevaarlijk schot van Gvardiol kwam het simpelweg niet.

Arsenal had in de 81ste minuut twaalf procent balbezit in tweede helft. De Londenaren probeerden het spel zo veel mogelijk te vertragen en daar slaagden zij in. Aan aanvallen dacht Arsenal totaal niet. Raya onderscheidde zich vijf minuten voor tijd door knap te redden op een volley van Gvardiol. Diep in blessuretijd, in minuut 98 ging het toch nog mis. Stones schoot binnen uit een rebound: 2-2.