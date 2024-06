John Heitinga loopt eerste klus als hoofdtrainer sinds vertrek bij Ajax mis

John Heitinga was dicht bij een dienstverband als hoofdtrainer bij FC Nordsjaelland, maar daar kan een streep door. Volgens journalist Farzam Abolhosseini van Tipsbladet kiest de Deense club voor Jens Fønsskov Olsen.

Heitinga kan deze zomer op zoek naar een nieuwe job. De voormalig Oranje-international was afgelopen seizoen werkzaam als assistent-trainer bij West Ham United, maar vertrekt samen met manager David Moyes bij the Hammers.

Jens Fønsskov Olsen er den nye cheftræner i FC Nordsjælland. Den tidligere U19-landstræner har været assistenttræner i klubben i et år og slog den forhenværende Ajax-træner Johnny Heitinga i de afgørende samtaler om jobbet. https://t.co/yFeQcuuMyR — Farzam Abolhosseini (@F_Abolhosseini) June 24, 2024

"Heitinga werd dit weekend in Farum (plaats in Denemarken, red.) geïnterviewd om de baan te scoren, maar verliest de concurrentie van Fønsskov Olsen, die de clubleiding overtuigde in de interviews", schrijft Abolhosseini.

Daarmee lost Nordsjaelland de vacante trainerspositie intern op. Fønsskov Olsen was afgelopen seizoen de assistent-trainer van de naar Norwich City vertrokken hoofdcoach Johannes Thorup.

Nordsjaelland, dat Christian Rasmussen vorig seizoen van Ajax huurde en de aanvaller mogelijk ook definitief overneemt, heeft zo de belangrijkste coachingpositie weer bezet. Heitinga kan zoeken naar een nieuw avontuur.

De veertigjarige trainer nam in het seizoen 2022/23 tijdelijk de honneurs waar als interim-trainer van Ajax. De oud-verdediger nam het stokje over van Alfred Schreuder, die na een 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam de laan werd uitgestuurd.

In 22 wedstrijden noteerde Heitinga bij Ajax een puntengemiddelde van 2,05 en eindigde ternauwernood derde. Hij loodste de ploeg wel naar een KNVB Bekerfinale, die na strafschoppen werd verloren van PSV.

