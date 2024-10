Johan Neeskens op 73-jarige leeftijd onverwacht overleden

Johan Neeskens is zondag op 73-jarige leeftijd overleden, zo meldt onder meer de KNVB. Neeskens was de afgelopen dagen voor KNVB WorldCoaches actief in Algerije waar hij onwel werd. Medische hulp mocht niet baten.

Neeskens dook de afgelopen jaren nauwelijks meer op in de publiciteit. Hij genoot in Zwitserland in stilte van het leven, zo verklaarde hij tegenover de NOS. Ook hield hij zich bezig met het opleiden van verschillende trainers.

De 49-voudig international was een van de belangrijkste spelers in het Nederlands elftal dat in 1974 de WK-finale haalde. Neeskens scoorde in die finale met zijn beroemde strafschop.

Neeskens begon zijn voetbalcarrière bij Racing Club Heemstede, waar hij ook opgroeide. In 1970 maakte hij de overstap naar Ajax. Met de Amsterdamse club werd hij twee keer landskampioen, won hij drie keer de Europa Cup I en won hij de wereldbeker voor clubteams.

Met het Nederlands elftal behaalde hij twee keer de finale van het WK, in 1974 en in 1978. De wedstrijden gingen beide verloren, tegen West-Duitsland en Argentinië. Tegen de Duitsers (2-1) maakte hij de openingstreffer uit een strafschop.

Neeskens speelde in totaal 49 interlands, waarin hij 17 keer scoorde. Hij stond vooral bekend om zijn genadeloos hard ingeschoten strafschoppen en uitzonderlijke loopvermogen. Ook werd hij gevreesd om zijn harde spel op het middenveld.

In overleg met UEFA, de Hongaarse en de Duitse bond gaan we op gepaste wijze aandacht besteden aan het overlijden van Johan bij de aankomende interlands. Ook wordt er gekeken naar een moment waarop er een mogelijkheid is voor supporters om hem een laatste groet te brengen, zo meldt de KNVB.

Neeskens is de schoonvader van Ricky van Wolfswinkel. Zijn overlijden verklaart de afwezigheid van de aanvaller van FC Twente in De Kuip, zo schrijft journalist Jeroen Kapteijns.