Johan Derksen ziet interview bij PSV en walgt van ‘lachwekkende filmster’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 09:58 • Wessel Antes • Laatste update: 10:58

Johan Derksen stoort zich enorm aan Joep Schreuder en zijn manier van interviewen, zo laat hij woensdagavond weten in Vandaag Inside. De Snor heeft vol ergernis gekeken naar een ongemakkelijk interview van de NOS-journalist met PSV-trainer Peter Bosz, dat werd uitgezonden in Studio Sport Eredivisie. Derksen is van mening dat het bij Schreuder enkel om zichzelf draait en geeft de publieke omroep een tip van de sluier. “Die man moet eens gecoacht worden, een cursus krijgen of je moet hem niet meer daarheen sturen.”

Presentator Wilfred Genee gooit de werkwijze van Schreuder als onderwerp op tafel, waarna Derksen leegloopt. "René (van der Gijp, red.), heb je dat interview gezien met Peter Bosz? Dan komt Joep binnen als een filmster, met wollige taal en overacting. Vervolgens komt hij met een hele lange vraag, waardoor de man die geïnterviewd wordt een figurant is, terwijl het eigenlijk een heel lullig vraagje is. Die Peter Bosz begon zich behoorlijk te ergeren. Die dacht: wat is dit voor idioot joh? Die man moet eens gecoacht worden, een cursus krijgen of je moet hem niet meer daarheen sturen. De NOS stuurt hem waarschijnlijk op pad zodat ze hem zelf kwijt zijn.”

De gezichtsuitdrukking van Bosz sprak boekdelen tijdens het interview met Schreuder.

Vandaag Inside kreeg van de NOS geen toestemming om het interview woensdag te herhalen. “Die beelden krijgen we heel vaak niet”, voegt Genee toe. Ook journalist Rutger Castricum doet zijn zegje over Schreuder. “Ik zie altijd alleen maar Carlo Boszhard in hem, het is gewoon een typetje. Het is een act. Hij is niet geïnteresseerd in iets, maar voert een act uit.” Derksen haakt weer in. “Hij wil duidelijk onderscheidend zijn, maar dat is hij niet. Het is lachwekkend.”

Castricum zegt dat hij ook wel weer om Schreuder kan lachen. “Maar ik kan me voorstellen dat als je echt van sport houdt, het je ook wel irriteert.” Derksen vindt het vooral irritant. “Zo’n Bosz moet een wedstrijd tegen Rangers spelen en wil volwassen ondervraagd worden, dat is zijn vak. Dan wil je niet die gekke kretologie van die idioot uit Breda horen. Schreuder is op het niveau van NAC TV blijven hangen.”