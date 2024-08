Johan Derksen ziet Feyenoord-spits Gimenez de 'fout van zijn leven' maken

Johan Derksen vindt dat Santiago Gimenez een grote fout maakt door Feyenoord niet in te ruilen voor Nottingham Forest. De Snor is van mening dat de Mexicaanse spits niet zomaar aan zich voorbij moet laten gaan.

Feyenoord trok woensdag definitief de stekker uit de onderhandelingen met Forest. De Premier League-club bood 26 miljoen euro, plus vier miljoen aan bonussen op de aanvaller. Feyenoord ging daar niet mee akkoord, waardoor Forest niet de nieuwe werkgever van Gimenez wordt.

Martijn Krabbendam van Voetbal International meldde maandag dat Gimenez een overgang naar Forest niet zag zitten. De Engelsen schakelen nu door naar Eddie Nketiah, die bij Arsenal niet hoeft te rekenen op een basisplaats en mag vertrekken.

Derksen snapt de gedachtegang van Gimenez niet. ''Hij maakt de grootste fout van zijn leven'', oordeelt de analist in Vandaag Inside. ''Hij vindt Nottingham Forest een oninteressant clubje en wil naar een grotere club.''

''Maar daar is hij niet goed genoeg voor. Het is de kans van zijn leven om met Nottingham Forest op het hoogste niveau in Europa te voetballen. Dat moet hij met beide handen aangrijpen'', geeft Derksen mee aan de Feyenoord-spits.

Derksen heeft daarnaast zijn bedenkingen bij de handelwijze van het management van Gimenez. ''Hij kan daar (bij Nottingham Forest, red.) een waanzinnig salaris verdienen. Vijf tot tien keer zoveel als bij Feyenoord. Maar als hij het daar goed doet, dan kan Aston Villa voor hem komen.''

''Aston Villa zal Gimenez alleen nooit bij Feyenoord weghalen. Maar ik vind het vooral een falende zaakwaarnemer. Die zaakwaarnemer van hem moet ook zeggen van: 'De grote clubs komen niet voor jou''', zo besluit de kritische Derksen.